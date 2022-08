Les créateurs de South Park révèlent qu’ils ont développé un long métrage de Donald Trump

Parc du Sud Les créateurs Trey Parker et Matt Stone ont révélé qu’ils avaient un long métrage centré sur Donald Trump dans le pipeline, mais le film a finalement été abandonné.

Cela aurait été le premier film qu’ils aient réalisé en plus de deux décennies, comme Parker l’a révélé au Los Angeles Times : « Peu de gens savent que nous étions à un jour de commencer la production du premier long métrage que nous avions fait depuis Team America: Police mondiale.

«Nous allions commencer à tourner le jour où la pandémie a tout arrêté. Il a fallu des mois et des mois pour se préparer pour ce film, pour se dire simplement:« Non, c’est fini.

« Il y a eu quelques semaines de dépression, puis je suis devenu heureux parce que je me suis dit : ‘Je vais juste passer du temps avec ma fille et regarder Harry Potter et construire Legos.