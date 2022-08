Les créateurs de South Park révèlent les détails du film Deepfake abandonné de Donald Trump

Les créateurs de Parc du Sud n’ont jamais été connus pour éviter les sujets qui pourraient mener à la controverse, et il semble qu’un film annulé centré sur Donald Trump ne devait pas faire exception. Trey Parker et Matt Stone ont partagé les détails du projet sur lequel ils devaient travailler quelques jours seulement avant les premiers arrêts de Covid. N’ayant pas fait de long métrage depuis Team America: Police mondiale en 2004, le film, qui aurait fait usage de la technologie « deepfake », aurait été un retour en salles bienvenu pour le duo.

Le couple a parlé du projet au Temps de Los Angeles, et ce qu’ils ont appelé « Deep Fake: The Movie », aurait certainement attiré l’attention de son sujet s’il avait été avancé. Parker a expliqué :

«Peu de gens savent que nous étions à un jour de commencer la production du premier long métrage que nous avions fait depuis Team America: World Police. Nous allions commencer à tourner le jour où la pandémie a tout arrêté. C’était des mois et des mois à se préparer pour ce film, à se dire simplement « Non, c’est fini ». Je suis allé au bureau pour commencer à emballer mes affaires parce que j’étais juste un peu sous le choc. Il y a eu quelques semaines de dépression, et puis je suis juste devenu heureux parce que je me dis, ‘Je vais juste sortir avec ma fille et regarder Harry Potter et construire des Legos. Et puis Matt a dit: « Allons à distance. » «

Le film Deepfake de Parker et Stone pourrait ne jamais être réalisé

Bien qu’il existe un certain nombre de productions qui ont été fermées en 2020 et qui sont depuis revenues en production, Parker et Stone sont conscients qu’il existe parfois des projets adaptés à une fenêtre de sortie spécifique et si cette fenêtre passe, elle ne le sera généralement pas. avoir l’impact que beaucoup espèrent. Il semble qu’en raison de son sujet, le film deepfake était l’un de ces projets. Parker a poursuivi :

« C’était très opportun et l’opportunité est passée. Nous devions repenser en profondeur pour le faire maintenant. Ça allait être » Deep Fake: The Movie « . C’était à propos de ce type qui ressemblait exactement à Trump parce qu’on simulait profondément le visage de Trump sur lui. Et c’était toute cette drôle de chose parce que, bien sûr, ça finit avec Trump juste nu et se faisant passer à travers l’essoreuse et tout, et c’est pourquoi c’était tellement drôle et tellement opportun. »

Bien sûr, la paire a encore de quoi s’occuper en ce moment. Ayant récemment signé un énorme nouveau contrat pour continuer à créer Parc du Sud contenu, y compris de nouveaux films qui seront diffusés sur Paramount +, ils ne perdront probablement pas trop de sommeil à propos de l’occasion manquée. Comme ils l’ont noté, il est peu probable que l’occasion se présente à nouveau de faire exactement ce qu’ils avaient l’intention de faire, mais ne vous attendez pas nécessairement à ce qu’ils abandonnent complètement l’idée de Deep Fake car elle pourrait bien refaire surface à l’avenir avec un visage différent impliqué. .