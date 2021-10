Les créateurs de South Park n’ont pas peur d’annuler la culture

Trey Parker et Matt Stone sont-ils à l’abri de l’annulation de la culture ? Les créateurs de la série à succès Comedy Central Parc du Sud sont connus depuis longtemps pour repousser les limites de ce qui est acceptable à dire et à montrer à la télévision avec la série animée torride. Même au milieu de ce que l’on appelle « l’annulation de la culture », Parker et Stone ont maintenu leur approche consistant essentiellement à faire ce qu’ils veulent avec la série, indépendamment de tout contrecoup potentiel qu’elle pourrait entraîner.

Dans une nouvelle interview avec The Hollywood Reporter, le Parc du Sud les créateurs réitèrent qu’ils ne sont pas plus préoccupés par le fait d’être «annulés» maintenant qu’ils ne l’étaient lorsque la série a été lancée pour la première fois dans les années 1990. Comme Pierre mate explique, ils s’attendaient à être annulés depuis le début, mais pour une raison quelconque, cela ne s’est jamais produit. Si quoi que ce soit, il sert d’inspiration pour Parc du Sud des scénarios qui peuvent être développés pour le spectacle.

« Nous attendons d’être annulés depuis 30 ans. Cela change qui est impliqué. Mais nous avons traité cette merde tout le temps que nous avons fait la série. Et nous ne pouvons pas nous plaindre. Les choses ont ça se passe bien pour nous. Cela nous donne du fourrage et nous donne de quoi parler.

Dans la même interview, Stone a également abordé la récente controverse avec Dave Chappelle sur son nouveau spécial Le plus proche sur Netflix. Il y a eu des appels pour que Netflix supprime le spécial en raison de blagues offensantes, mais le streamer a choisi de se tenir aux côtés de Chappelle en le gardant disponible. De son point de vue, Stone pense que la plupart des gens à Hollywood applaudissent la décision de Netflix.

« Je pense que la réputation de Netflix dans la communauté hollywoodienne s’est considérablement améliorée. C’est tout ce que je vais dire. Il y a des gens qui ne sont pas d’accord. Mais la grande majorité des créatifs d’Hollywood étaient satisfaits de la décision de Netflix. C’est mon sentiment. Je ne peux pas le prouver.

Matt Stone poursuit également en taquinant les futurs scénarios de Parc du Sud. L’objectif, semble-t-il, est de revenir au style d’aborder des histoires aléatoires chaque semaine. Cela vient après avoir expérimenté la sérialisation et incorporé de la politique lourde dans la série, et après tant d’années, Stone et Trey Parker veux passer à autre chose. Dans le même temps, il est également impossible de ne pas aborder les problèmes majeurs du monde réel.

« Nous sommes là où beaucoup de gens en sont, ce qui est le futur genre de problème. Nous aimerions revenir là où chaque semaine nous pouvons faire quelque chose de totalement différent. Nous avons essayé d’expérimenter la sérialisation. Cela a eu des résultats mitigés. Et les cinq ou six dernières années ont été dominées par Trump, étant politique et le changement de ton de la société. Et puis la pandémie. Nous ne voulons pas que tout tourne autour de la pandémie, mais c’est ce qui se passe. «

Quant à ce qui s’en vient, un accord très élevé avec ViacomCBS a garanti que Parc du Sud restera à l’antenne jusqu’en 2027 tandis que 14 « films » distincts seront développés exclusivement pour Paramount +. Deux de ces films feront leurs débuts cette année avec le premier des deux, South Park: Post Covid, arrivée le 25 novembre. Vous pouvez lire l’interview avec le Parc du Sud créateurs du Hollywood Reporter.

Sujets : South Park