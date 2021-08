Les créateurs de « South Park » concluent un accord pour racheter Casa Bonita

Matt Sone et Trey Parker, les esprits derrière la célèbre série satirique animée « South Park », ont conclu un accord pour acquérir le restaurant mexicain « Casa Bonita », qui a acquis une renommée internationale après être apparu dans un épisode de la série. , qui le mettait en vedette. comme le centre de la cupidité d’Eric Cartman.

Par le biais du Hollywood Reporter, Parker et Stone ont révélé que l’accord d’achat avait été conclu après que le restaurant était sur le point de faire faillite en raison de la pandémie. « Nous l’avons acheté. Cela semble tout simplement naturel », a déclaré Parker.

Casa Bonita faisait partie des « Restaurants familiaux au sommet ». Il est devenu un centre notable de divertissement familial en présentant son propre groupe de mariachis, une cascade de trente pieds de long et d’autres activités mentionnées par Cartman dans l’épisode 11 de la septième saison de « South Park ».

L’épisode en question présente Cartman contrarié à l’idée que Kyle fête son anniversaire à la Casa Bonita aux côtés de Stan, Butters et Kenny, l’incitant à élaborer un plan pour faire disparaître Butters et prendre sa place. Il apparaîtra dans quelques épisodes ultérieurs, y compris le DLC pour « South Park: The Fractured Buttwhole » appelé « From Dusk Till Casa Bonita ».

Lors d’un précédent entretien avec THR, Trey Parker a souligné que si l’achat devait être finalisé, ils apporteraient des modifications importantes à la nourriture servie dans le restaurant, ainsi qu’à certaines extensions des installations, estimant qu’il s’agissait « d’une grande réussite dans son vie. »

Ce n’est que la réalisation la plus récente dans la carrière de Trey Parker et Matt Stone, qui ont maintenant obtenu six nouvelles saisons et 14 films exclusifs pour Paramount +, dont le développement ou les détails du thème n’ont pas encore été révélés.