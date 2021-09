Les créateurs de nombreux saints de Newark sont un jeu pour plus de sopranos Prequels

Nous n’avons pas encore vu le très attendu Soprano préquelle Les nombreux saints de Newark, mais il semble que si tout se passe comme prévu, il y a de fortes chances qu’une autre plongée profonde dans les jeunes années de Tony Soprano suive très peu de temps après. Comme nous l’avons vu avec le film de copains flic de Dave Bautista et Jason Momoa, passant d’une plaisanterie spéculative sur Twitter à un projet de développement, les choses peuvent aller vite dans l’industrie cinématographique si la bonne combinaison d’événements se produit au bon moment. Les Sopranos le créateur David Chase a seulement mentionné dans une interview à Deadline plus tôt dans la journée qu’il envisagerait certainement de faire plus de films sur les années de formation du gangster, mais seulement si l’écrivain de la série Terence Winter était à bord. Quelques heures plus tard, Deadline avait contacté Winter pour un commentaire, et ce commentaire était « L’idée d’en faire un autre, et de le faire avec David, je serais dans un battement de coeur. Absolument. »

Bien que ce soit quelque chose pour lequel les fans sont un peu excités, nous devons freiner un peu notre enthousiasme, car jusqu’à présent, il n’y a aucun moyen de savoir à quel pointLes nombreux saints de Newark terres et si les résultats sont suffisamment rentables pour que Warner Bros. et New Line Cinema veuillent en profiter davantage. Cependant, d’après ce que nous avons vu jusqu’à présent, il n’y a eu que de rares cas où un succès est aussi garanti que ce film l’est de faire ce dont il a besoin pour obtenir une suite allumée en vert.

Les Sopranos le casting original s’éloigne de la franchise pour faire place à un casting plus jeune, qui comprend Michel Gandolfini reprendre le rôle que son père a rendu célèbre, Tony Soprano. Le reste du casting est tout aussi solide pour donner vie aux personnages bien connus bien plus tôt dans la vie que dans la série. Vera Farmiga joue la mère de Tony, Livia, et Jon Bernthal joue son père, Johnny Boy Soprano. Corey Stoll joue Oncle Junior et John Magaro joue Silvio Dante, Billy Magnussen est la jeune Paulie Walnuts, Samson Moeakiola joue Big Pussy, Alexandra Intrator joue sa sœur Janice et Robert Vincent Montano joue le futur chef Artie Bucco.

« C’est très flatteur », a déclaré Winter lorsqu’on lui a dit combien David Chase veut le ramener à bord. « J’ai absolument adoré le film, et je l’ai vu plusieurs fois. J’étais vraiment sur le point de savoir si David devrait même le faire. Vous savez, laissons-le tranquille. Mais plus il me parlait de ses idées, de toute évidence, il ne pouvait pas être entre de meilleures mains que David et Alan Taylor. Je savais que ce serait bien, je ne savais tout simplement pas à quel point j’allais l’aimer. Pour moi, c’était comme le spectacle tonal, comme si c’était le spectacle, mais pas le spectacle. C’était juste léger, tonal, comme ce que nous avons fait. Le casting était génial et Alessandro Nivola était tout simplement incroyable. En voyant Michael Gandolfini, il y avait tellement de moments où, il était son père. Ray Liotta était super. »

Ce n’est pas parce que cela fonctionne comme une préquelle de la série que le film est réservé aux fans de Les Sopranos. Térence Hivera poursuivi en disant qu’il pensait que le film fonctionnait vraiment, que vous connaissiez ou non les personnages, mais connaître la série ne fait qu’apporter un niveau supplémentaire si vous êtes prêt à faire attention.

« Il y a tellement d’œufs de Pâques que si vous savez ce qu’ils sont, vous êtes récompensé pour votre attention », a-t-il déclaré. Et si vous n’avez pas attrapé alors, ce n’est pas grave, cela fonctionne comme un film indépendant. David et moi avons examiné le nombre d’histoires qui précèdent la série télévisée, et l’idée de faire une suite, s’il s’agit de cela, serait vraiment très amusante. Et aussi la chance de retravailler avec David, un ami cher et mentor. Juste de ce point de vue, ce serait fantastique. » Cette nouvelle est née à Deadline.

Sujets : Les Sopranos, Les nombreux saints de Newark