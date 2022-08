Les créateurs de Line of Duty annoncent un tout nouveau drame policier

World Productions, la société de production primée derrière Ligne de conduite, a eu un nouveau drame policier en six épisodes repris par Channel 4.

Titré Le rassemblementla série vient de la célèbre scénariste et réalisatrice Helen Walsh et se concentre sur un groupe d’adolescents du Merseyside qui ont un passé mystérieux – et très probablement criminel.

Pour être honnête, cette phrase à elle seule suffit à nous faire craquer pour le crochet, la ligne et le plomb de l’émission, mais le chef du drame de Channel 4 a également révélé Le rassemblement s’adressera à un public plus jeune, ce qui est vraiment la cerise sur le gâteau.

Caroline Hollick de Channel 4 a déclaré : « Nous sommes ravis de travailler avec la brillante Helen Walsh et World Productions sur cette série passionnante ; Le rassemblement qui fait partie de notre stratégie de commander des dramatiques qui attirent également les jeunes téléspectateurs.

Hollick a ajouté: «À travers cette histoire captivante, avec les personnages magnifiquement dessinés, réels et relatables d’Helen, la série examine comment la famille, l’amitié et les aspirations sont influencées et façonnées par les hauts et les bas de la parentalité moderne.

« Explorer des thèmes pertinents et urgents autour de ce que signifie être un adolescent, ainsi qu’un parent aujourd’hui, Le rassemblement est intelligemment enveloppé dans un thriller « polar » captivant, où les enjeux augmentent épisode après épisode.

Alors que savons-nous d’autre ? Eh bien, le spectacle sera centré sur Kelly, Le Rassemblement protagoniste principal et victime d’une précédente attaque.

Kelly, une gymnaste accomplie, risque de voir son style de vie discipliné détruit par la foule avec laquelle elle traîne – un groupe d’adolescents plutôt téméraires.

Le contact de Kelly avec une foule en dehors de la bulle enrégimentée des sports de compétition commence à menacer son avenir avec l’équipe GB, et décrivant l’intrigue, l’écrivain Walsh a expliqué : « La micro-gestion de la vie des enfants est devenue la nouvelle norme, Le rassemblement met l’accent sur la surveillance parentale d’aujourd’hui et demande qui est vraiment à blâmer lorsque nos enfants se foutent.

Walsh a ajouté: « Je voulais écrire une version sinueuse et sur l’état de la nation de la fameuse observation » ils vous baisent « de Philip Larkin sur les parents et les enfants ».

« Je suis ravi de travailler avec l’excellente équipe de Channel 4 et de World Productions et j’ai hâte de voir les mondes cinétiques de la gymnastique libre et du tumbling portés sur nos écrans. »