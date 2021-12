Les créateurs de La Casa de Papel se sont inspirés de cette célèbre actrice pour Tokyo

Shiseido Coffret soins visage

Pour célébrer les fêtes de fin d'année 2021, Shiseido vous emmène à Tokyo pour un voyage magique à travers un spectacle à couper le souffle ! Cette année, Shiseido s'inspire des magnifiques feux d'artifice de la fête traditionnelle Hanabi. Ce coffret contient : BIO-PERFORMANCE Crème Super Revitalisante Absolue 50ml Bio-Performance, est le fruit des toutes dernières avancées cliniques, une ligne de soin conçue pour lutter contre le temps. Cette gamme est à base d'acide hyaluronique bio, à utiliser jour et nuit, pour une peau plus lisse, résistante aux rides et parfaitement hydratée. La Crème Super Revitalisante Absolue cible la perte d’acide hyaluronique qui se dégrade avec le temps, et agit intensivement pour diminuer la sécheresse de la peau. Cotre peau est visiblement affinée et repulpée. Intensément hydratée, la peau est douce, et souple et les rides et ridules paraissent lissées. Mousse Nettoyante Clarifiante - 15ml Pour tous les types de peau. Un nettoyant à la texture mousse, riche et crémeuse qui illumine le teint en éliminant les cellules mortes et les toxines qui résident à la surface de la peau. La peau est douce et éclatante et le grain de peau est affiné. Lotion Soin Equilibrante - 30ml Pour les peaux normales à grasses. Cette lotion hydratante 24 heures pénètre rapidement dans la peau pour une hydratation sans fini gras tout au long de la journée. ULTIMUNE Sérum Concentré Activateur Energisant - 10ml Notre sérum anti-âge n°1 doté d’une double technologie innovante renforcée par 8 ingrédients naturels. Intègre la technologie ImuGenerationRED qui agit à la fois sur le système immunitaire de la peau et sur sa circulation. Enrichi en extraits de Racine d’Iris et de Champignon Reishi anti-oxydants, il fortifie la peau et la protège des agressions quotidiennes, telles que la pollution et le stress. GINZA Eau de Parfum 0,8ml​