Les créateurs de Hytale ont déclaré que le jeu ne serait pas lancé en 2023

Sur le site officiel du MMORPG Hytale, un article d’été avec des détails à jour sur l’état du projet a été publié. Malheureusement, l’équipe d’Hypixel Studios a choisi de retarder la date de sortie du jeu uniquement après avoir compilé les résultats et les nouvelles sur la situation actuelle.

L’événement n’a cessé d’être repoussé. Enfin, la «mise à jour d’été» affirme que la raison du retard est une réécriture complète du moteur Hytale qui permettra les futures versions de la plate-forme du jeu.

La reconstruction du moteur améliorera également le support futur de Hytale tout en améliorant les performances. Malheureusement, le post lui-même ne fait aucune mention d’une nouvelle date de sortie :

Le jeu ne sera pas préparé pour une sortie en 2023. Nous pensons que nous agissons dans le meilleur intérêt du jeu et de nos joueurs, malgré le fait que cette nouvelle ne manquera pas de susciter des émotions mitigées.

Grâce à l’aide de Riot Games, l’avenir du MMORPG Hytale inspiré de Minecraft n’est pas quelque chose dont il faut s’inquiéter. Le personnel du studio a récemment augmenté de 30 à 100 personnes. Et le studio continue de s’agrandir régulièrement. En d’autres termes, des ressources suffisantes doivent être disponibles pour le développement.

Un changement dans le moteur n’est pas particulièrement notable compte tenu de l’élargissement de la portée du développement, car les progrès d’Hytale ont été en proie à de multiples ralentissements importants. De plus, Riot Games a acheté Hypixel Studios en 2020, juste au moment où une pandémie rendait la vie difficile à tout le monde.

La partie restante de la mise à jour de développement traite des trois modes de jeu potentiels de Hytale. Un mode utilise des mondes générés de manière procédurale et est un mode de jeu créatif.

Le suivant est social, qui se concentre sur les mini-jeux et l’échange d’idées inventives du mode créatif. Enfin, le troisième type d’expérience RPG est un « défi significatif et une expérience narrative », où les joueurs pénètrent dans des mondes plus organisés mais toujours générés de manière aléatoire. Il y a aussi des informations supplémentaires sur quelques outils créatifs bizarres.