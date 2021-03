Les créateurs de Ghost of Tsushima sont devenus des ambassadeurs de l’île actuelle

L’île réelle de Tsushima honorera le travail de Sucker Punch Productions en faisant à la fois le directeur du jeu et le directeur créatif de Ghost of Tsushima des ambassadeurs permanents du tourisme. Le maire de Tsushima, Hiroki Hitakatsu, a déclaré que cela était fait parce que le duo avait « propagé le nom et l’histoire de Tsushima dans le monde entier d’une manière si merveilleuse », faisant d’eux les premiers ambassadeurs à être récompensés pour avoir partagé le nom et l’histoire de l’île à travers leurs œuvres. Sony va désormais collaborer avec l’île de Tsushima pour mettre en place une nouvelle campagne touristique, conçue pour informer les fans sur le lieu et ses monuments historiques.

Dans un communiqué, Hitakatsu a déclaré: « Même beaucoup de Japonais ne connaissent pas l’histoire de la période Gen-ko. En ce qui concerne le monde, le nom et l’emplacement de Tsushima sont littéralement inconnus, je ne peux donc pas les remercier assez pour racontant notre histoire avec des graphismes phénoménaux et des histoires profondes. » Nate Fox (directeur du jeu) et Jason Connell (directeur créatif) recevront un prix et une lettre d’appréciation pour souligner leurs efforts.

Le maire poursuit ensuite en expliquant qu’il ne les a pas nommés ambassadeurs pour assurer une quelconque collaboration à l’avenir – il s’agit de Ghost of Tsushima. « Je ne les ai pas nommés dans le but de leur demander de faire quoi que ce soit à l’avenir. Merci à eux deux, Sucker Punch Productions et SIE, j’ai entendu des gens du monde entier qui ont découvert Tsushima à travers leurs œuvres, et maintenant je veux voir, savoir et aller à Tsushima. » Un exemple de cela serait l’engagement de la base de fans à aider à restaurer une porte Torii endommagée sur l’île, qui a ensuite dépassé son objectif de financement de plus de 500%.

Cette campagne s’est terminée dimanche dernier après plus de 2 000 contributions. Yuichi Hirayama, l’un des prêtres du sanctuaire de Tsushima Watatsumi, a déclaré: «Nous avons reçu beaucoup de soutien de la part des joueurs du jeu Ghost of Tsushima qui se déroule à Tsushima, et je pense que ce sont les conseils de Dieu. de tant de personnes au cours d’une vie exiguë en raison du coronavirus et de la situation économique difficile. «