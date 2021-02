Les créateurs de « Game of Thrones » préparent un film pour Netflix

Cela fait un peu plus d’un an que DB Weiss Oui David Benioff quittera les bureaux de HBO pour commencer par un accord de création exclusif avec Netflix, dont, bien qu’ils aient déjà plusieurs projets pour la plateforme, le duo vient de confirmer qu’un autre est en route.

C’est un nouveau film intitulé « Seigneurs de métal« , Qui a Jaeden Martell, Isis Hainsworth Oui Adrian Greenmith dans sa distribution principale. Le film présente la participation de Tom Morello, guitariste connu pour son travail dans le groupe Rage contre la machine, qui servira de producteur de musique exécutif, son premier poste important dans Hollywood.

Le film racontera l’histoire de deux jeunes hommes qui veulent démarrer leur propre heavy metal dans un lycée où ils sont essentiellement les deux seuls à s’intéresser au heavy metal. La bande présentera la direction de Peter sollett, connu pour son travail sur la comédie pour adolescents « Playlist infinie de Nick et Norah».

Weiss Oui Benioff Ils agiront en tant que producteurs exécutifs, en plus d’avoir une grande participation à la création du scénario. Ce sera le premier film que le couple sortira sur la plate-forme dans le cadre de leur nouvel accord exclusif, qui comprend une adaptation du roman graphique de Bandes dessinées Vertigo « Lovecraft».

En plus d’une adaptation du livre gagnant Pulitzer « L’Overstory», Tous deux seront à l’origine de l’un des projets les plus ambitieux de Netflix à ce jour: Une série télévisée basée sur la trilogie « Le problème des trois corps», L’une des œuvres de science-fiction chinoises les plus réussies de tous les temps.

En 2019, tous deux exprimeraient leur gratitude pour le soutien offert par HBO lors de la réalisation de « jeu des trônes», Exprimant son enthousiasme pour les nouveaux projets à venir. « Têtes métalliques»Le tournage commencera à la fin de l’année, il n’a donc pas encore de date estimée pour sa première.