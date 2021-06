Les créateurs de Freaks et de Geeks se penchent sur une éventuelle réunion spéciale

Les créateurs de Freaks and Geeks ont pesé sur la possibilité d’une réunion spéciale, et bien que cela ne se produise pas de si tôt, ce n’est pas impossible. Créée par Paul Feig et produite par Judd Apatow, la série a été diffusée pendant la saison télévisée 1999-2000 sur NBC. Bien qu’elle ait été annulée par le réseau en cours de saison, la série est depuis devenue un classique culte que les fans continuent de diffuser plus de deux décennies plus tard.

Mais Freaks and Geeks n’a fait que gagner en popularité depuis son annulation, il n’y a jamais eu de réunion spéciale pour informer les fans de ce que sont devenus les personnages depuis. Récemment, Feig et Apatow ont tous deux évoqué si une telle chose se produirait un jour. Selon Collider, Feig dit qu’il est ouvert à l’idée si le bon concept se présente, mais il est toujours un peu inquiet.

« Je dirais que si soudainement cette idée incroyable me frappait, alors, bien sûr, je le ferais, mais je suis juste nerveux à ce sujet. Parce que vous pouvez compter sur votre main le nombre de réunions où vous êtes allé comme, ‘Oh, je Je suis tellement content qu’ils aient fait ça. Après l’avoir regardé, vous vous dites presque toujours : ‘Hmm, j’aimerais bien qu’ils ne fassent pas ça.' »

La bonne nouvelle ici est que les membres de la distribution sont encore si jeunes, il n’y a donc pas nécessairement besoin d’être pressé pour qu’ils se réunissent de si tôt. Malgré cela, Feig a taquiné que les membres de la distribution étaient également intéressés, alors Freaks and Geeks : La Réunion n’est pas en dehors du domaine du possible.

« Nous sommes tous assez intelligents et avons beaucoup d’histoires à raconter. Et aussi ce qui est bien, c’est que notre casting est si jeune. Et donc ce n’est pas comme une de ces réunions où vous vous dites: » Ooh, regardez quel âge ils ont tous le sont maintenant. Mais maintenant, notre casting est tout simplement célèbre. Alors je plaisante toujours en disant que nous ne pouvions pas nous permettre de le faire parce qu’ils coûtent tous trop cher maintenant [laughs]. Mais je sais qu’il y a un intérêt de leur part. Je pense que tout le monde s’y intéresse. Il faudrait que ce soit tellement génial qu’il s’ajoute au canon, si vous voulez. Mais bon, je ne dis jamais non à rien.

«

Pendant ce temps, Judd Apatow est plus méfiant à l’idée de faire une mise à jour sur Freaks and Geeks. Il a même rappelé comment un spin-off du film Le spectacle de Mary Tyler Moore est sorti à peu près en même temps que Freaks and Geeks, et il n’a pas été aussi bien reçu que la série originale. Malgré tout, la spéciale a réussi à vaincre facilement Freaks and Geeks dans les cotes.

« Je suis fan des retrouvailles en tant que spectateur, mais pas en tant que [laughs]. Une grande partie de ce que vous aimez dans les réunions, c’est qu’elles sont amusantes quand elles travaillent, et quand ce sont des cauchemars, elles sont amusantes de voir comment elles ne fonctionnent pas. Je me souviens quand nous faisions la série, ils ont fait un film sur Mary et Rhoda, que je ne pense pas être aussi fort que vous le voudriez, et cela nous a écrasés dans les audiences et a fait partie de notre chute [laughs]. »

Cela ne veut pas dire qu’Apatow ne reconnaît pas la popularité continue de la série. Il admet qu’il n’a pas complètement arrêté l’idée de revisiter les personnages d’une manière ou d’une autre un jour. Cependant, il estime également que le dernier épisode de la série sert de finale appropriée, ce qui rend inutile une mise à jour moderne. Apatow suggère en outre que les mises à jour sur la vie de certains personnages pourraient en réalité être plus déprimantes que drôles.

« Je ne dis jamais jamais rien, mais j’ai toujours eu l’impression que le dernier épisode était étrangement parfait et magique. Nous ne comprenions pas très bien pourquoi, mais cela semblait être un moyen de dire au revoir à tout le monde. Alors, ouvrir cette porte et expliquer tout ce qui s’est passé semble toujours être une trop grande perspective. Nous avons également toujours pensé qu’une grande partie de leur vie ne se serait pas si bien passée, et qui veut voir ça? [laughs] Donc je sais que Paul a toujours eu envie de, laissons-le là où il est. Cela étant dit, je veux que The Jam se remette ensemble. Je veux voir The Kinks. Alors je comprends pourquoi les gens le veulent. »

Freaks and Geeks suivi un groupe de lycéens à Detroit au début des années 1980. Il a aidé à lancer la carrière de plusieurs de ses jeunes stars, dont Linda Cardellini, John Francis Daley, Seth Rogen, Samm Levine, Jason Segel, Martin Starr, Busy Phillips et James Franco. En 2018, les acteurs et l’équipe ont été présentés dans un documentaire sur l’histoire de la série diffusé sur A&E.

Si vous voulez regarder la série, Freaks and Geeks peut être trouvé en streaming sur Hulu. Cette nouvelle nous vient de Collider.

