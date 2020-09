Les créateurs de Fall Guys parlent de tricheurs et donnent des recommandations aux joueurs

Fall Guys est l’un des jeux vidéo les plus populaires aujourd’hui et, à ce titre, il a attiré des millions de joueurs qui apprécient sa proposition folle. Cependant, parmi tous ces joueurs, il y en a toujours plus malhonnêtes qui profitent de programmes tiers pour modifier le jeu en leur faveur et, en trichant, gagnent. Médiatonique Il en a parlé et a donné quelques conseils à tous les utilisateurs de l’œuvre.

Comme ils l’ont commenté depuis Médiatonique, ils veulent assurer à tous les joueurs qu’ils travaillent pour résoudre le problème des tricheurs. Actuellement, il existe un système qui détecte la plupart des tricheurs rapidement et automatiquement et les élimine à la fin du jeu dans lequel ils se trouvent. Les créateurs de Fall Guys assurent que “de nombreux tricheurs sont détectés“(qui sont ensuite éliminées) et que “la plupart des joueurs qui trichent sont pris la première fois“.

Cependant, malgré ces affirmations retentissantes, Médiatonique confirme qu’ils travaillent sur une nouvelle mise à jour qui supprimera non seulement les tricheurs, mais servira à empêcher ces pièges d’être même possibles. Il semble donc que les tricheurs soient une priorité pour l’équipe et la seule raison pour laquelle ils n’en parlent pas fréquemment est d’éviter d’attirer l’attention sur ces tricheurs.

En revanche, les responsables de Fall Guys ont donné une série de directives aux joueurs. En premier lieu, on leur demande d’arrêter de signaler triche car il est inutile. Le système de détection des tricheurs fonctionne automatiquement et même si nous signalons un numéro d’utilisateur, de nombreux utilisateurs partagent le numéro. Les responsables l’expliquent en déclarant que “si vous dites ‘Fall Guy 9999 trichait’, il y a encore 1000 joueurs qui pourraient être“.

D’un autre côté, Médiatonique a également demandé que les vidéos de triche ne soient pas partagées pas de flux avec un tricheur jouant. Cela crée un sentiment de triche sur Fall Guys c’est possible et attire plus de joueurs voyous dans le jeu. Par conséquent, le meilleur semble se tenir à l’écart et laisser Médiatonique faites votre travail dessus. On verra comment ça progresse Les gars de l’automne avec toutes ces mesures anti-triche.

