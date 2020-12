Les créateurs de « Elden Ring » remercient les fans pour leur soutien

Merci à la franchise de «Âmes»(Dans lequel beaucoup incluent également ‘Bloodborne‘), la société de développement À partir du logiciel a réussi à gagner une place spéciale dans le cœur de millions de joueurs du monde entier qui attendent avec impatience l’arrivée de « Bague Elden», Le nouveau projet mystérieux des développeurs japonais.

Suite à la sortie d’une bande-annonce cinématographique ambiguë, ceux qui attendent le jeu n’ont reçu aucune nouvelle sur son contenu, son thème, son gameplay ou même une date de sortie approximative, mais les créateurs du jeu ont pris sur eux de leur envoyer un message très spécial.

Tasuhiro Kitao, en charge de la promotion, de la communication et du marketing de l’entreprise, récemment partagé à travers Twitter un message d’adieu à 2020, dans lequel vous pouvez lire une profonde appréciation à ceux qui ont montré leur soutien dans les réseaux et attendent avec impatience plus de détails sur le titre, qui a laissé les développeurs «très motivés».

Le message remercierait également tous ceux qui ont voté pour « Bague Elden« Dans la catégorie » Jeu le plus attendu « dans la dernière tranche de »Les Game Awards». Kiato cela garantirait que les travailleurs chercheraient à atteindre le «niveau élevé» que les fans attendaient de la société de développement.

Il semble que le monde ne soit pas encore réparé avant un certain temps, mais prenez soin de vous et profitez de la nouvelle année dans la bonne humeur et en bonne santé. Rendez-vous en 2021. – FROMSOFTWARE / Kitao (@YasuhiroKitao)

L’une des principales raisons pour lesquelles les attentes sont si élevées pour lui, même si peu de choses ont été montrées à ce sujet, est la grande histoire des jeux qui À partir du logiciel possède en dehors de la saga de « Âmes sombres« , Avec des titres comme »Bloodborne » et « Sekiro: les ombres meurent deux fois».

De plus, les fans de fantasy épique ne pourraient pas être plus excités par l’histoire de ce jeu, car il a été écrit par rien de moins que George RR Martin, le créateur renommé de la saga « Une chanson de glace et de feu», Qui a inspiré la série de HBO « Le Trône de Fer».

Kitao conclut son message en annonçant que « nous vous verrons en 2021 », ce qui a fait naître l’espoir de nombreux joueurs que c’est l’année où plus de détails seront révélés.