Les créateurs de Dead by Daylight confirment leur premier personnage gay

Mort au grand jour obtient non seulement un nouveau 11e tome et un nouveau contenu, mais aussi son premier personnage officiellement et ouvertement gay. Alors que le personnage est présent dans la tradition de Dead by Daylight depuis un certain temps, les personnes derrière le jeu ont maintenant officiellement confirmé qu’elle était un personnage gay.

Premier personnage LGBTQIA* : Les créateurs de « Dead by Daylight » ont confirmé dans un article de blog officiel que le jeu multijoueur d’horreur est désormais entièrement officiellement un personnage gay Possède. Il s’agit de la Survivant David King. C’était déjà en 2017 dans le cinquième chapitre avec la fête, mais prend maintenant vraiment le devant de la scène lorsque le prochain Tome 11: Devotion sort.

Plus d’assistance LGBTQIA* : Le studio de développement Behavior Interactive explique, représentation et diversité sont importants pour eux et c’est pourquoi ils veulent que les personnes de la communauté LGBTQIA* puissent se retrouver dans leurs personnages. En conséquence, ils ont, entre autres consulté l’organisation GaymerX et fête maintenant premier personnage LGBTQIA* dans « Dead by Daylight » – nous espérons que c’est pas le dernier rester.

Au cas où vous vous demanderiez à quoi ressemble David King :

C’est mon personnage de survivant préféré. Je ne suis pas gay, mais ça ne change rien pour moi. C’est le personnage le plus cool. — Seigneur Valkyre (@LordValkyre) 28 avril 2022

Nouveau, tome 11 : À côté de la Gémeaux est David King en tant que survivant dans le nouveau tome dévouement alias dévouement dans le centre. Il devrait en avoir un nouvelle direction narrative hit et des tas de souvenirs aussi débloquer de nouvelles tenues. De plus, le mystérieux observateur a apparemment quitté sa tour et nous devons découvrir ce qui lui est arrivé.

Vous pouvez regarder la bande-annonce de Tome XI : Devotion ici :

Il y a deux mois, le Sadako, le tueur de Ringu ont trouvé leur chemin dans le monde de Dead by Daylight. De plus, le hit multijoueur bientôt aussi en version jeu de société apparaître.