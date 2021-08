Les créateurs de Dark Souls travailleraient exclusivement sur PS5

Un nouveau rapport indiquerait que FromSoftware, le studio japonais responsable de Dark Souls, Bloodborne ou Sekiro : Shadows Die Twice, pourrait travailler sur un titre exclusif pour la console PlayStation 5, un projet qu’ils pourraient réaliser peu après la sortie de » Elden Ring » début 2022.

Au cours des derniers mois, des rumeurs ont émergé sur la participation de FromSoftware à une exclusivité pour la console Sony, et le rapport le plus récent vient de Nick Baker via son podcast XboxEra, dans lequel il a déjà révélé quelques détails intéressants sur l’industrie du jeu vidéo. , gagnant un statut respectable de «fuite» au milieu.

Baker assure avoir reçu des informations sur la façon dont FromSoftware travaille sur une IP originale, ce qui signifie qu’il ne serait pas associé à Bloodborne, un jeu dont ses fans demandent une suite depuis des années sans recevoir de confirmation sur son développement.

Baker assure dans son podcast que le jeu sera un « soulslike » au sens le plus standard, similaire à ce que le développeur a présenté dans la saga « Dark Souls » au lieu de ses versements plus récents tels que « Sekiro: Shadows Die Twice » ou quoi il semble que « Elden Ring » figurera dans ses derniers teasers et fuites.

Actuellement, FromSoftware entretient une relation de travail très étroite avec Sony, qui a débuté en 2009 avec la production de « Demon’s Soul » pour la PS3, un jeu qui vient de recevoir son remake exclusif pour PS5, se poursuivant avec « Bloodborne » et son exclusivité. PS4, qui est l’un des jeux les plus acclamés du catalogue de la console.

Jusqu’à présent, ni FromSoftware ni Sony n’ont officiellement commenté cette nouvelle. Pendant ce temps, « Elden Ring », le jeu le plus récent du studio de développement, a une date de sortie prévue pour le 21 janvier 2022.