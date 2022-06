Les créateurs de Cobra Kai vont développer le film Duke Nukem

in

Images Légendaires

Les responsables de Cobra Kai sont en plein développement d’un film basé sur le jeu vidéo populaire Duke Nukem. Les fans peuvent augmenter le battage médiatique!

© YouTubeDuc Nukem 3D

Duc Nuke est une franchise de jeux vidéo dont le premier titre est sorti en 1991 et suivait les aventures du héros qui donne son nom à la série dans son combat contre le Dr Proton qui se déroule dans les ruines de la ville de Los Angeles, la base lunaire du méchant puis tout prend une tournure encore plus fantastique avec un voyage dans le futur. La version 3d de la saga est l’un des jeux qui a popularisé le Tir à la première personne Comme perte Oui wolfenstein.

Comme signalé Le Hollywood Reporter, Images Légendaires a obtenu les droits pour pouvoir porter l’histoire de ce jeu vidéo sur grand écran après de nombreux rebondissements dans lesquels ce projet a été mentionné. Maintenant, il y a même une équipe créative qui s’occupe de Duc Nukeles responsables de la série de Netflix, cobra kai: Josh Heald, Jon Hurwitz et Hayden Schlossberg sont les producteurs du film.

Du jeu vidéo au grand écran

Le personnage se caractérise par Arnold Schwarzenegger Soit Clint Eastwood alors qu’il élimine les ennemis d’un seul coup avec une cigarette à la bouche et entouré de belles femmes. Ce héros basé sur ces figurines d’action emblématiques des années 70 et 80 partage des phrases emblématiques avec de nombreux films de cette époque. des titres comme Armée des ténèbres Soit Ils vivent venir rendre compte de cette caractéristique.

La prochaine étape pour Images Légendaires est d’embaucher un scénariste et un cinéaste pour l’entrée de Duc Nuke dans les films. Heald, Hurwitz ou Schlossberg pourraient agir en tant que chef de projet. Alors que Heald n’a de crédits que sur huit épisodes de cobra kaile duo Hurwitz/Schlossberg a de l’expérience dans des titres tels que la livraison de tarte américaine, Réunion américaine et les deux derniers films de Harold et Kumar.

Paramount a été le dernier studio à tenter de faire un film. Duc Nuke avec Jean Cena en charge du héros dans une adaptation qui a fini par échouer et ne pas se matérialiser. Produit légendaire avec un cadre qui sait ce que c’est que de porter un jeu vidéo sur grand écran. Jean Juliet Baronnett a travaillé sur Assassin’s Creed 2016, le film qui a joué Michael Fassbender.

