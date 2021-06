Les créateurs de Cobra Kai taquinent Ultimate Endgame et les retombées possibles de Karaté Kid

La fin de la série à succès de Netflix Cobra Kai est loin d’être le cas selon les créateurs Jon Hurwitz, Hayden Schlossberg et Josh Heald. Les créateurs derrière le spectacle ont cependant révélé qu’ils avaient une fin de partie en vue, bien qu’ils ne sachent pas combien de temps il faudra pour y arriver.

« Nous avons toujours eu une fin de match définie, quant à l’évolution de l’histoire, mais nous avons dit depuis le début que nous ne savions pas exactement combien de saisons il faudrait pour y arriver. Nous avons trouvé, même en saison 1 lorsque nous étions dans la salle des scénaristes, il y avait tellement d’idées que nous avions qui ne rentraient tout simplement pas dans ces cinq heures de la première saison, alors elles ont fini par être repoussées à la saison suivante. Il y a des idées dont nous avons parlé au début de la série, qui sont apparus dans la saison 3 ou apparaîtront dans la saison 4. Et puis, il y a des idées qui tombent à l’eau. Il n’y a pas de pression supplémentaire pour allonger la série. Nous avons toujours un explose de le faire. Il y a encore beaucoup plus d’histoires à raconter, dans nos esprits. «

Ainsi, les fans peuvent être tranquilles pour le moment, sachant qu’il y a beaucoup plus de Cobra Kai à venir. Hurwitz a poursuivi en disant: « Nous venons de terminer le tournage de la saison 4 et nous avons beaucoup plus à faire à l’avenir. Nous ne pouvons donc pas vous dire exactement combien de saisons nous allons avoir, mais nous savons que nous allons aborder chaque saison avec enthousiasme et confiance. Finalement, nous parlerons à nos amis de Sony et Netflix et leur dirons : « Nous pensons que c’est probablement le moment où nous devrions mettre un terme à cela », et j’espère qu’ils nous donnerons le temps de le faire. Nous verrons.

Si cela ne suffisait pas déjà à garantir que le monde de Cobra Kai sera là pour nous divertir et nous charmer tous pendant un certain temps, Schlossberg a révélé qu’il y avait des discussions en cours concernant les retombées potentielles de Karate Kid, avec l’équipe désireuse d’explorer les histoires et les perspectives d’autres personnages de la même manière qu’ils ont Johnny Laurent.

« La série elle-même est, à certains égards, un spin-off. Nous prenons la vie de Johnny et son point de vue. C’est l’une de ces choses où nous y pensons tout le temps, à certains égards. Avec chaque personnage, vous pensez à quelle est leur histoire. Quand Jon dit que nous ne savons pas combien de saisons il reste à la série, c’est en partie parce que nous pensons que chaque personnage a beaucoup d’histoires à raconter. Est-ce quelque chose qui ferait partie de la L’histoire de Cobra Kai, ou est-ce quelque chose où quelqu’un mérite sa propre histoire ? Ce sont toutes des choses dont nous parlons. Nous aimons cet univers et aimons l’idée de jouer avec. Tout est possible.

Cobra Kai les spin-offs ont déjà été mentionnés, Schlossberg faisant des comparaisons avec le film acclamé par la critique Breaking Bad et comment il a engendré Tu ferais mieux d’appeler Saul. « Notre espoir est que nous puissions vraiment étendre tout cet univers de Karate Kid et revigorer la base de fans, afin que ce soit une histoire que nous puissions continuer à raconter », a expliqué Schlossberg. « Nous avons une phase finale pour Cobra Kai, mais nous la comparons toujours à notre autre émission préférée, Breaking Bad, [and how] ils sont capables de continuer l’histoire avec Better Call Saul et El Camino. » Cela pourrait-il conduire au spin-off de Kreese que Schlossberg et les autres créateurs ont mentionné auparavant ? Seul le temps nous le dira…

La quatrième saison de Cobra Kai devrait arriver sur Netflix plus tard cette année et apportera Le Karaté Kid Partie III méchant Terry Silver de nouveau dans la mêlée. Cela nous vient de Collider.

Sujets : Cobra Kai, Netflix, Streaming