Les créateurs de Cobra Kai taquinent le spin-off de la journée de congé de Ferris Bueller

Revisitant les années 80 pour une inspiration plus créative, les créateurs de Cobra Kaï développent activement un spin-off de la comédie classique Le jour de congé de Ferris Bueller. Comme indiqué précédemment, le projet est en cours chez Paramount Pictures avec Bill Posley (Bienvenue à Flatch) à bord pour écrire le script. Appelé Sam et Victor’s Day Offle film se concentrera sur les préposés au stationnement qui sortent la Ferrari du premier film pour une promenade en ville, révélant exactement comment ils ont accumulé les kilomètres au compteur kilométrique.





Production Sam et Victor’s Day Off sous leur bannière Counterbalance Entertainment sont Cobra Kaï créateurs Jon Hurwitz, Hayden Schlossberg et Josh Heald. Dans une nouvelle interview avec Deadline, Hurwitz a commenté la Ferris Büller retombées et à quel point ils sont excités à l’idée de l’entreprendre.

FILM VIDÉO DU JOUR

« En ce qui concerne la Ferris Büller projet, nous sommes tellement excités par ce projet que nous produisons. Nous avons un grand écrivain, Bill Posley, qui a travaillé sur Cobra Kaï avec nous, que nous aimons et il a une vision géniale. C’est excitant de plonger dans l’univers de John Hughes, mais découvrez un côté de ce monde que nous n’avons pas vu avec ces personnages, Sam et Victor, qui étaient les valets dans l’original. Ferris Büller film. Nous trois, nous aimons les personnages secondaires en général et nous aimons voir ce qui se passe dans leurs mondes, donc ça va être amusant quand nous y arriverons. »

Aussi excités qu’ils soient de travailler sur le film, il y a d’autres projets qui doivent d’abord être prioritaires. Cela comprend l’élaboration de leurs plans pour une sixième saison de Cobra Kaï ainsi que leur prochaine série d’action-comédie Oblitéré, un Netflix Original suivant une équipe d’élite des forces spéciales contrecarrant une menace mortelle à Las Vegas. Ce n’est qu’une fois ces objectifs atteints qu’ils passeront à autre chose Sam et Victor’s Day Off.

« Mais cela n’aura aucun impact Cobra Kaï aller de l’avant. Il s’agit vraiment de travailler Oblitéréparcourir notre production là-bas, puis trouver le chemin pour plus Cobra Kaï.”

Affaissement

Paramount Pictures

Écrit et réalisé par le regretté John Hughes, Le jour de congé de Ferris Bueller est sorti en 1986. La comédie suit Matthew Broderick en tant qu’adolescent titulaire qui décide de sauter l’école pour la journée avec deux copains pour s’amuser à Chicago. Un grand succès au box-office qui est hautement considéré comme l’une des plus grandes comédies des années 80, le film a également présenté Mia Sara, Alan Ruck, Jennifer Gray, Charlie Sheen, Ben Stein et Louie Anderson.

Malgré le succès du film, aucune suite officielle ne se concrétisera jamais. Il y a eu une adaptation de série télévisée qui a été tentée sur NBC en 1990 avec Charlie Schlatter et Jennifer Aniston, mais ce n’était pas long pour le monde car elle a été annulée après 13 épisodes. Peut-être que recréer la magie du jour de congé de Ferris Bueller n’est pas possible, alors peut-être que le Cobra Kaï L’équipe est sur quelque chose en se concentrant plutôt sur des personnages complètement différents prenant leur propre jour de congé, qui se trouve être le même jour que ce film original.

Sam et Victor’s Day Off n’a pas de date de première pour le moment.