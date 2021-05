Les créateurs de « Cobra Kai » auraient planifié le retour de Terry Silver

C’est peut-être par simple nostalgie, mais il ne fait aucun doute que la série «Cobra Kai» est devenue l’une des productions les plus populaires de Netflix depuis son arrivée sur la plateforme, reprenant la rivalité de Johnny Lawrence et Daniel LaRusso 34 ans plus tard après la événements survenus dans « The Karate Kid ».

L’une des principales attractions de la série est le retour des acteurs impliqués dans les films originaux, du retour de Ralph Macchio et William Zabka à la réintégration de Martin Kove en tant que méchant grâce à votre représentation en tant que John Kreese, le sensei original de le dojo Cobra Kai.

Les créateurs de la série ont clairement manifesté leur intérêt à ramener autant de personnages qui ont fait partie de la franchise, ce qui est évident après l’apparition d’Ali Mills (joué par Elisabeth Shue), l’intérêt amoureux de LaRusso et Lawrence pendant son adolescence. années.

« Cobra Kai » viendrait présenter un voyage que LaRusso a fait à Okinawa, où il a retrouvé des visages familiers qui faisaient partie de « The Karate Kid II », tout semble indiquer que la quatrième saison réserve plus de surprises avec le retour de Thomas Ian Griffith, qui reprendra le rôle de Terry Silver.

Lors d’une récente conversation avec The Wrap, Ralph Macchio a souligné qu’il s’agissait d’un retour soigneusement prémédité des créateurs de la série, qui s’efforcent de ne pas présenter à leurs téléspectateurs trop d’éléments narratifs de la franchise classique à la fois, tout comme les acteurs invités. apparaissent dans l’histoire de manière organique.

«Ils ont toujours eu cela en vue; quand ramener Terry Silver et comment. Et comment il interprète par rapport au personnage de Kreese, celui de Johnny Lawrence, celui de LaRusso. C’est une autre tournure de notre feuilleton de karaté ». A commenté Macchio.

« The Karate Kid III » a présenté Terry Silver comme le co-fondateur du dojo « Cobra Kai », qui partage certaines des intentions de tricherie et de malveillance de Kreese. Silver deviendrait le nouveau sensei de LaRusso, l’amenant à adopter le même comportement violent et même à rompre presque son amitié avec Miyagi. « Cobra Kai » prépare la première de sa quatrième saison en 2021.