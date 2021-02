Les créateurs de Black Desert présentent la bande-annonce d’Odin Valhalla Rising

Aimez-vous les MMO coréens avec des thèmes fantastiques? Eh bien, vous hallucinerez avec la bande-annonce de

Odin Valhalla Rising et ses graphismes spectaculaires.

Fin 2020, Pearl Abyss a repris les rênes de Black Desert (et donc de sa suite, Crimson Desert) laissant l’éditeur Kakao Games sans un jeu clé de son catalogue. Cependant, l’équipe coréenne a trouvé un remplaçant dans Lionheart Games et leur nouveau MMORPG prometteur. Avec lui Remorque Odin Valhalla Rising, nous voyons enfin en mouvement l’ancien projet Odin.

Comme son nom l’indique, il s’inscrit dans la mythologie nordique. Donc, dans la nouvelle bande-annonce qui accompagne l’actualité, vous trouverez des géants, différents royaumes et l’arbre légendaire Yggdrasil.

Bien que cela semble spectaculaire, la vérité est qu’aujourd’hui nous n’avons pas beaucoup de détails sur son lancement. Il semble être un peu tôt pour parler de dates et d’une éventuelle adaptation à l’Occident, mais on sait qu’il est en cours de développement sur PC, iOS et Android.

De son côté, Pearl Abyss semble être à l’aise de recevoir la bande-annonce de Crimson Desert pour les Game Awards 2020.

Et ce n’est pas seulement une question de graphisme, mais ils semblent aussi être clairs que le combat sera un point à prendre en compte avec une IA raffinée et polie. Nous pouvons supposer que cela atteindra l’Europe et l’Amérique, s’il n’y a pas de retard, d’ici la fin de 2021.

Ce sera une question de temps pour voir si les deux MMO seront en compétition l’un avec l’autre de ce côté du monde.