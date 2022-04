Les créateurs de Better Call Saul abordent les retombées possibles : « Il reste des histoires à raconter »

Nous dirons bientôt au revoir à Saul Goodman de Bob Odenkirk, mais cela ne signifie pas nécessairement que nous avons vu le dernier des personnages du Breaking Bad univers. Le premier (et, pour l’instant, le seul) spin-off de Breaking Bad, Tu ferais mieux d’appeler Saul sert de série préquelle en révélant l’histoire d’origine de Saul, dont le vrai nom est Jimmy McGill. Contre toute attente, la série s’est avérée être un succès qui se suffit à lui-même, bénéficiant d’une course acclamée par la critique qui durera finalement six saisons.

Cet été, les fans verront la conclusion de la sixième et dernière saison, et c’est doux-amer pour ceux qui ont passé des années à investir dans ces personnages. Les gens veulent savoir comment cette histoire se déroule, ainsi que comment Tu ferais mieux d’appeler Saul rejoint finalement le Breaking Bad chronologie. En même temps, la fin de la série signifie que nous ne reverrons probablement jamais certains de ces personnages, étant donné qu’un grand nombre d’entre eux finissent par connaître leur fin dans Breaking Bad. Une autre préquelle semble improbable étant donné que le casting ne rajeunit pas, mais il y a toujours une chance qu’un autre spin-off explore davantage cet univers avec des personnages différents.

En tout cas, il n’y a pas d’autres spectacles définis dans le Breaking Bad et Tu ferais mieux d’appeler Saul univers qui sont en développement actif. Mais les créateurs n’ont pas encore fermé la porte à cette possibilité, car Vince Gilligan et Peter Gould restent ouverts à faire plus dans ce monde si la bonne idée se présente. Cependant, cela n’arrivera pas de sitôt, car les deux poursuivent d’autres projets. Comme l’a dit Gould, par date limite :

« J’aime ces personnages, j’aime ce monde. Peut-être un jour, mais personnellement, je vais faire une petite pause dans ce monde et essayer autre chose, juste pour prouver que je peux.

Gilligan est d’accord. Il travaille sur quelque chose qui, selon lui, est totalement différent du drame à enjeux élevés vu dans Breaking Bad et Tu ferais mieux d’appeler Saul, et il espère que cela atterrira quelque part avant de commencer à penser à d’autres plans créatifs. Néanmoins, il garde la fenêtre ouverte, car il avait ceci à dire sur la possibilité de faire un autre spin-off sur un autre personnage, comme le favori des fans Kim Wexler (Rhea Seehorn).

« Je pense que c’est aussi ma réponse, il reste des histoires à raconter, mais il ne s’agit pas de prouver quelque chose au monde, il s’agit de prouver quelque chose à soi-même. Ce truc sur lequel je travaille, j’espère que quelqu’un voudra l’acheter, quelqu’un voudra le fabriquer.

Il y a beaucoup de spéculations sur les personnages qui conviendraient à un autre spin-off, mais il vaut peut-être mieux attendre pour l’instant d’accorder une attention particulière à un personnage. Tout peut arriver dans la dernière saison de Tu ferais mieux d’appeler Saulet à part ce qui se passera finalement dans le futur avec Jimmy McGill en tant que « Gene » à Omaha, ce que les fans meurent d’envie de savoir, c’est ce qu’il advient des personnages originaux de la préquelle.

Kim Wexler (Rhea Seehorn), Michael Mando (Nacho Varga), Howard Hamlin (Patrick Fabian) et Lalo Salamanca (Tony Dalton) ne sont pas de la partie. Breaking Bad on ne sait donc pas ce qu’il advient de ces personnages particuliers. De nombreux fans craignent le pire, mais ce n’est pas parce qu’ils ne se présentent pas dans la série mère qu’ils sont nécessairement morts et partis, mais qu’ils n’ont pas interagi avec Walter White.





Les réponses commenceront à arriver lorsque la saison 6 de Tu ferais mieux d’appeler Saul premières sur AMC le 18 avril.





