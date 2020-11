Les créateurs d’Apex Legends prétendent refuser Crunch

Au cours des derniers mois, plusieurs études ont été dans l’œil de l’ouragan en raison de la exploitation par le travail. Équipement comme Jeux épiques avec Fortnite Oui CD Projekt RED avec Cyberpunk 2077 ils ont été vivement critiqués cette année pour des pratiques déloyales dans leurs bureaux respectifs; pratiques qui sont également devenues populaires grâce au jeu vidéo comme modèle de service. Le besoin constant et impératif de publier un contenu constant a soumis diverses entreprises au phénomène de crise, mais Respawn Entertainment, créateurs de Légendes Apex, refusent de faire partie d’un tel groupe.

À cet égard, Tchad grenier, directeur du jeu de la pièce, était présent à Reddit A travers une session de questions et réponses, où il a assuré qu’il n’y avait pas d’exploitation du travail au sein du développeur. « Nous refusons également d’exploiter l’équipe, nous serons donc probablement plus lents à créer du contenu que si nous travaillions 15 heures par jour, mais c’est quelque chose que nous ne sommes tout simplement pas disposés à faire. Nous avons presque doublé la taille de notre équipe depuis le lancement pour répondre aux demandes de contenu, nous essayons donc vraiment de leur fournir un contenu de qualité à un rythme sain« , il a établi.

Si tel est le cas, il s’agit d’une nouvelle positive, non seulement parce qu’elle permet à l’environnement de travail de Réapparaître être en bonne santé mais aussi pour se séparer de la ligne crunch qui, malheureusement, est devenue si régulière dans l’industrie du jeu vidéo. Enfin, on se souvient que Légendes Apex est disponible pour PC, Xbox One, PlayStation 4 et Nintendo Switch.

