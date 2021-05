Les crashs de retour peuvent être le problème de Sony, d’autres bogues faisant l’objet d’une enquête

Sony Ericsson Dialog 4225 - Occasion

Téléphone numérique Ericsson Dialog 4225 Les occasions comme neuf Onedirect ! Des produits en excellent état et réemballés en boîte neutre par nos spécialistes. Ils peuvent toutefois présenter ou non de légers défauts d'aspect. Parfois, le manuel d'utilisation peut être manquant. Cependant vous pourrez toujours le télécharger en version pdf sur la fiche du produit. De plus, tous ces produits sont garantis 12 mois. Les remises sont énormes mais les stocks disponibles sont aléatoires. Consultez régulièrement la page dédiée pour savoir si le produit souhaité existe en occasion comme neuf. Les téléphones numériques ERICSSON sont dédiés à une utilisation professionnelle. La compatibilité dépend de votre installation interne. Les téléphones numériques Ericsson Dialog sont conçu pour consommer peu dénergie et vous propose une bonne protection acoustique. Le Dialog 4225 est modèle haut de gamme multifonctions prend en charge les fonctions système avancées. Le Dialog 4225 Vision convient aux utilisations bureautiques exigeantes et aux postes de direction. Par rapport au Dialog 4223, ce téléphone comporte 10 touches programmables supplémentaires ainsi qu'un large affichage graphique à six lignes avec trois touches de navigation et quatre touches programmables. En combinant les touches de navigation aux touches programmables, l'utilisateur peut aisément accéder au menu de l'affichage et profiter des nombreuses fonctionnalités du système telles que le répertoire, la liste des appelants, le renvoi d'appel, le message d'absence, etc. Une fonction mains libres de très haute qualité pour une utilisation en duplex intégral ainsi que la fonction de suppression d'écho (Acoustic Echo Cancellation) font de ce téléphone l'outil idéal pour les réunions et conférences téléphoniques dans de petites pièces. Un casque peut être connecté directement sur le port intégré du téléphone et peut être piloté par une touche dédiée. En outre, jusqu'à quatre panneaux supplémentaires de touches programmables ainsi qu'un module optionnel pour les équipements externes peuvent y être connectés facilement . Le Dialog 4225 est compatible avec les centraux téléphoniques Ericsson MD110. Caractéristiques techniques : Fonction mains libres Full duplex Acoustic Echo Cancellation : réduction de lécho Evolutif : possibilité de raccorder 4 modules optionnels de 17 touches Ecran graphique 6 lignes orientable Prise casque Passage casque ou combiné Répertoire Renvoi dappel Liste des appelants Clavier téléphonique 13 touches avec voyants lumineux 2 accès ligne 5 touches de fonction : secret, haut-parleur 5 touches de fonctions préenregistrées avec témoins lumineux 10 touches programmables avec témoins lumineux Présentation du numéro Affichage de lheure et de la date Affichage de la durée dappel Liste des appelants (noms et numéros) Indicateur de messages en attente Réglage du volume et de la tonalité Montage mural possible Réglage mécanique des pieds Couleur gris clair ou anthracite Dimensions :...