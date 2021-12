Les couvertures du magazine Batman révèlent de nouveaux regards sur Batman et Catwoman

Une autre taquinerie pour Le Batman est arrivé par le biais des nouvelles couvertures d’Empire Magazine. Le nouveau numéro a deux couvertures exclusives, l’une mettant en vedette Batman de Robert Pattinson avec une teinte rouge tandis qu’une autre présente Zoe Kravitz en tant que Catwoman avec une lueur bleue. Prévu pour sortir dans les kiosques le 23 décembre, le numéro sert de numéro d’aperçu 2022 pour Empire, et comme l’une des sorties les plus attendues de l’année, il n’est pas surprenant de voir Le Batman faire la couverture.

Les fans étaient très inquiets, peut-être ceux qui connaissaient le mieux Robert Pattinson grâce à son rôle de vampire Edward dans crépuscule, lorsque l’acteur a été annoncé pour la première fois pour jouer Bruce Wayne dans Le Batman. D’autres ont tout de suite estimé qu’il s’agissait d’un choix de casting solide basé sur les performances ultérieures de l’acteur dans des rôles plus dramatiques. Après la publication des bandes-annonces et des aperçus d’images présentant le nouveau Batman, presque tout le monde semblait plutôt bien apprécier le Dark Knight de Pattinson. Le Batman est depuis devenu l’une des sorties de films les plus attendues de l’année prochaine.

Zoe Kravitz semble également être un excellent choix pour Selina Kyle, le cambrioleur de chat également connu sous le nom de Catwoman à Gotham City. Parlant auparavant de son casting, par AnotherMag.com, Kravitz a déclaré: « Mon agent m’a appelé et m’a dit: » Ils font un Homme chauve-souris film et il y a un rôle de Catwoman. Vous êtes sur la liste des acteurs qu’ils regardent. Je pense que la première chose qui s’est produite, c’est que je suis allé à LA et que j’ai rencontré Matt Reeves, le réalisateur, qui a également écrit le scénario, et je lui ai juste parlé. »

« C’était important de lui donner une idée de ce que c’est vraiment de travailler avec moi », a-t-elle ajouté. « Pour dire ce que je pense vraiment et, si nous sommes sur le plateau ensemble, pour poser les questions que je veux poser. J’ai essayé d’aborder les choses sous l’angle où je lui montre ce que je vois et ce que je ressens à propos de ce personnage. Je Je crois que c’est pourquoi c’est arrivé et j’ai eu le rôle. Matt est un réalisateur fantastique, et il aime vraiment parler du personnage. Nous avons eu de très bonnes conversations. J’ai eu quelques réflexions sur le personnage une fois que j’ai lu le script aussi et ils étaient accueilli. »

Le méchant principal de Le Batman sera le Riddler de Paul Dano. Dans les aperçus, nous avons vu comment le Riddler tourmente le département de police de Gotham avec Batman en laissant derrière lui des énigmes sur les scènes de ses meurtres macabres. Matt Reeves a suggéré que ce serait le film Batman le plus « effrayant » à ce jour, et cela pourrait être en partie dû au fait d’avoir un méchant qui ressemble si étroitement à Zodiac Killer.

« Ce film, je pense, est probablement le Batman le plus effrayant qui ait été fait », a déclaré Reeves à Total Film. « Parce que l’idée de ce que fait Batman – c’est effrayant. Jamais été fait de cette façon. C’est un roman policier, c’est un film d’action et c’est un thriller psychologique.

Le prochain numéro d'Empire Magazine avec Le Batman les couvertures seront mises en vente le 23 décembre 2021. Quant à Le Batman, le long métrage attendu sortira enfin sur grand écran le 4 mars 2022.





