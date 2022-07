Les coûts d’essence élevés et les températures record ne peuvent être évités, pas même dans Grand Theft Auto Online

Operation Evidence Seizure, un nouveau mode de jeu pour GTA Online, permettra aux joueurs d’examiner la raison de la flambée des prix de l’essence et le rôle que les millionnaires du pétrole y ont joué.

De plus, de nouveaux véhicules entreront dans le jeu et tous les emplois associés aux carrières criminelles, y compris les tâches de vente, seront rendus accessibles uniquement lors de sessions privées.

Étant donné que les gangsters numériques sont tous incroyablement riches, ils n’ont jamais besoin de faire le plein d’essence, et la seule fois où ils souffrent d’épuisement par la chaleur, c’est quand quelqu’un leur lance un cocktail molotov au visage, ce cauchemar réaliste ne les affecte pas de la même manière que cela nous fait de pauvres dopes dans le monde réel.

Mais dans The Criminal, de nouvelles tâches et opportunités de construction d’empire se concentrent sur le problème écologique et les prix exorbitants du pétrole.

Selon Rockstar, la dynastie pétrolière la plus célèbre de la région de Los Santos récolte les bénéfices de la hausse des prix de l’essence en un seul endroit : ses poches.

«L’IAA détecte une fraude massive. L’ULP sera en contact avec la nouvelle opération Paper Trail, chargeant 1 à 4 joueurs en tant qu’agents sous serment d’enquêter sur les magnats pétrochimiques locaux, les Duggans, afin de déterminer s’ils sont le moteur de la flambée des prix. d’huile. »

Et les crises économiques et écologiques signifient la même chose pour tous les criminels, qu’ils soient voleurs en col blanc, voyous à moto, trafiquants d’armes ou propriétaires de boîtes de nuit louches : le profit. Les opportunités commerciales incluent de nouveaux emplois secondaires, des missions de fret uniques, des accords de clubhouse, des tâches de réapprovisionnement et d’administration pour les cadres, les motards, les trafiquants d’armes et les propriétaires de boîtes de nuit.

Et les récompenses augmenteront dans l’ensemble, ce qui sonne comme un grand encouragement pour les joueurs à considérer les petites missions comme intéressantes plutôt que de simplement broyer à plusieurs reprises la tâche la plus rémunératrice.

Le 26 juillet, la mise à jour sera disponible. Les joueurs ont observé que Rockstar décrivait non seulement Los Santos, mais également le scénario dans le monde réel au début de la mission principale dans les organisations criminelles.