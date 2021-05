Les «  courses de vêtements réalistes  » de la star de TikTok sont une question d’honnêteté brutale hilarante

En moins d’un an, Remi Bader a amassé plus de 1,4 million d’abonnés sur TikTok. La jeune femme de 26 ans est devenue populaire sur la plate-forme en partageant des «traits de vêtements réalistes», où elle donne son interprétation authentique (et souvent hilarante) de la façon dont les vêtements de différentes marques s’adaptent à un corps sinueux.

« La raison pour laquelle j’ai qualifié mes vidéos de » vêtements réalistes « était parce que j’ai réalisé à l’époque où j’ai commencé à faire TikTok, personne ne mettait les mauvaises choses sur les réseaux sociaux », m’a dit Bader sur AUJOURD’HUI avec Hoda & Jenna. « Peu importe. quelle est la plate-forme, nous montrons tous ce qui est bon, ce qui est beau, ce qui est édité, et nous ne montrons pas les vraies choses. «

Et les «vraies choses» que partage Remi va au-delà du shopping. Elle parle de ses problèmes de santé mentale, de sa vulnérabilité et de ses problèmes d’image corporelle, faisant écho au genre de couverture dont ses abonnés ont soif également.

«Je me souviens de la première vidéo que j’ai faite sur mon anxiété et sur la santé mentale. J’étais comme, devrais-je poster ceci? Est-ce trop bizarre? Cela n’a rien à voir avec ma marque. Et puis j’étais comme, ma marque c’est moi. Les gens me suivent pour moi. Donc, s’ils n’aiment pas ce que j’ai à dire, ils peuvent ne plus me suivre. Et vous savez, les gens ont vraiment aimé le côté sérieux de moi aussi. … J’ai mes traits amusants et réalistes et j’ai mes, vous savez, des vidéos honnêtes sur la façon dont je lutte contre l’anxiété un jour et la lutte contre la frénésie alimentaire le lendemain.

Le modèle basé à New York espère être inspirant et accessible à d’autres personnes confrontées à des luttes similaires.

« Il y a tellement de gens qui regardent sur les réseaux sociaux depuis des années et qui n’ont pas été en mesure de trouver quelqu’un qui leur ressemble, qui leur ressemble ou qui est honnête et qui peut s’identifier à eux », a déclaré Bader. «C’est une belle chose d’être courbée; je l’ai toujours été. Et je pense que trouver une communauté et trouver des gens qui se rapportent les uns aux autres est la seule chose qui peut vraiment vous aider de la meilleure façon, surtout en tant que jeune.

«Et je pense que c’est pour cela que TikTok est la meilleure plate-forme pour cela», a-t-elle poursuivi, «parce qu’il y a tellement de jeunes sur la plate-forme. Et, vous savez, ils voient les vidéos idiotes, mais quand je viens sur leur flux, Je veux les aider, je veux que ce soit un modèle pour eux. Je veux être quelqu’un avec qui ils peuvent s’identifier. «

Si vous pensez que TikTok n’est qu’une autre application de médias sociaux qui fait croire aux enfants qu’ils ne sont pas assez bons et que leur corps n’est pas conforme aux normes de beauté en vigueur, alors regardez à nouveau. Il existe un vaste secteur de la plate-forme qui remet en question ce qu’est «la norme».

Les enfants peuvent désormais admirer les femmes qui embrassent leurs courbes, qui parlent de leurs problèmes de santé mentale et qui reçoivent des millions de likes de personnes qui ressentent la même chose, ce qui leur permet de devenir une voix pour le changement. Remi Bader est l’une des nombreuses stars de l’application qui souhaite changer la conversation sur l’image corporelle.

Quand je lui ai demandé quel rôle elle voulait jouer pour changer cette conversation, elle a dit: «Je pense que je veux que les gens embrassent davantage leurs courbes, au lieu de se méprendre pour avoir des courbes … même si je n’aime pas mon corps, il y a des choses que je peux trouver sur mon corps et que j’aime. Je pense qu’une grande partie du soutien des abonnés m’a aidé à le faire. Et c’est pourquoi je continue à les soutenir au quotidien, en faisant la même chose pour eux.

En tant que personne qui a grandi en voyant très peu de gens dans les médias qui avaient des courbes, sans parler de ceux qui les ont embrassées, je suis excité pour cette prochaine génération d’enfants qui se débarrassent de leurs insécurités en les partageant. Les problèmes d’image corporelle ne devraient pas contrôler le récit et certains créateurs de contenu sur TikTok, comme Bader, prennent cette conversation, la décomposent et la façonnent en quelque chose de nouveau.

Quant à ces «vêtements réalistes?» Eh bien, les grandes marques de mode en prennent note, ce qui alimente encore plus le changement.

«Les marques qui écoutent ce que les gens disent sur TikTok, sur Instagram, sur les réseaux sociaux en général, et qui écoutent les critiques et ce que les gens disent, ce sont les marques intelligentes; ils doivent le faire maintenant. »

