Les couples peuvent désormais convertir les partenariats civils en mariages

Plus de 1 300 couples de même sexe peuvent convertir leurs partenariats civils en mariages à partir du lundi 7 décembre en Irlande du Nord à la suite d’un changement juridique crucial.

On s’attend à ce que dix-sept couples homosexuels convertissent leurs partenariats civils en mariages lundi, avec 32 conversions prévues pour cette semaine.

Le mariage homosexuel a finalement été légalisé en Irlande du Nord en janvier à la suite d’une campagne de plusieurs années de militants – cependant, le cadre juridique initial ne permettait pas la conversion des partenariats civils en mariages.

La loi a finalement été modifiée en octobre, ouvrant la voie à tous les couples pour que leurs relations soient également reconnues à partir du 7 décembre.

Amanda McGurk et Cara McCann sont devenues le premier couple à convertir leur partenariat civil en mariage à Belfast lundi matin.

Écrivant sur Twitter, McGurk a déclaré: «Aujourd’hui, après une longue attente, je suis officiellement votre épouse Cara McCann. Je ne peux pas y croire, je t’aime.

Chris et Henry Flanagan-Kane, le premier couple à avoir un partenariat civil au Royaume-Uni lorsque la loi a été introduite pour la première fois en 2005, ont également été l’un des premiers couples à convertir leur union en mariage lundi.

Chris Flanagan-Kane a dit nouvelles de la BBC: « L’amour c’est l’amour. Si vous tombez amoureux, vous voulez vous marier et avoir les mêmes droits que nos frères et sœurs hétérosexuels.

« Mais en Irlande du Nord, on nous a refusé le droit d’avoir un mariage égal. »

Le père de deux enfants a déclaré que lui et son mari étaient victimes de discrimination parce qu’ils étaient dans un partenariat civil par opposition à un mariage, en disant: «Lorsque nous remplissions les formulaires de l’école primaire et que nous cochions une case de partenariat civil, vous étiez en quelque sorte en train de vous mettre en place. pour discrimination avant que quiconque ne vous ait même rencontré.

«Nous allions quelque part avec un gros panneau clignotant disant ‘Je suis gay’ – donc d’autres personnes avec des opinions sur cela ou qui avaient des préjugés contre cela, elles les formaient déjà avant même de vous rencontrer.

«C’était donc une chose importante pour nous aussi, pour obtenir des droits de mariage pleins et égaux.»

Des militants d’Irlande du Nord ont adressé leurs félicitations aux couples de même sexe qui ont converti leurs partenariats civils en mariages.

Félicitations à Chris & Henry, Cara & Amanda, John & Martin, Catherine & Sally, Ray & Pól et tous les autres couples qui ont enfin pu se marier aujourd’hui. #L’amour gagne 💕

Félicitations à ces couples et à tous les autres qui ont l’intention de faire de même dans les semaines à venir. Merci toujours à @Love_EqualityNI et tous ceux qui ont soutenu la campagne pour rendre NI un peu plus égal 🏳️‍🌈🎉 https://t.co/qBB0nhwavK

– Fergal McFerran (@FergalMcFerran) 7 décembre 2020