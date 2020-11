Les couples de lesbiennes sont beaucoup plus susceptibles de divorcer que les hommes homosexuels

Les couples de lesbiennes sont encore beaucoup plus susceptibles que les hommes gais de divorcer, selon de nouvelles données.

Les couples de lesbiennes sont encore beaucoup plus susceptibles que les hommes gais de divorcer, selon de nouvelles données.

Les données de l’Office for National Statistics publiées mardi 17 novembre montrent que si les couples de femmes représentent un peu plus de la moitié des mariages homosexuels en Angleterre et au Pays de Galles, ils représentent près des trois quarts des divorces homosexuels.

Cinq ans après l’introduction du mariage égal en Angleterre et au Pays de Galles, il y a eu 822 divorces parmi les couples de même sexe en 2019, soit près de deux fois plus que l’année précédente.

Parmi ceux-ci, 589 étaient des couples de femmes et 233 étaient des couples d’hommes.

Le divorce est à la hausse parmi les couples de même sexe, mais reste une infime partie du total

L’ONS affirme que l’augmentation globale des divorces de même sexe «reflète la taille croissante de la population mariée de même sexe depuis 2014», bien que les divorces parmi les couples de même sexe représentent encore moins de 1% de tous les divorces.

La durée médiane du mariage pour les couples de même sexe qui ont divorcé en 2019 était de 4,3 ans pour les hommes et de 4,1 ans pour les femmes, ce qui suggère que bon nombre des couples qui se séparent faisaient partie de la première cohorte à se marier.

Le comportement déraisonnable était le motif le plus courant de divorce chez les couples de même sexe en 2019, les deux tiers des couples de même sexe ayant divorcé pour cette raison, suivi d’une séparation avec consentement.

Kanak Ghosh de l’ONS Vital Statistics Outputs Branch a déclaré: «Les couples de même sexe ont pu se marier en Angleterre et au Pays de Galles à partir de mars 2014. Depuis lors, nous avons vu le nombre de divorces de couples de même sexe augmenter chaque année, passant de très petit. chiffres en 2015 lorsque les premiers divorces ont eu lieu, à plus de 800 en 2019, reflétant la taille croissante de la population mariée de même sexe en Angleterre et au Pays de Galles.

«Alors que nous constatons que 56% des mariages entre personnes de même sexe étaient des femmes, près des trois quarts des divorces de même sexe en 2019 concernaient des couples de femmes.

«Le comportement déraisonnable, qui comprend l’adultère, était le motif le plus courant de divorce parmi les couples de même sexe cette année, car près des deux tiers des couples ont divorcé pour cette raison.»

Les statistiques de divorce de 2020, qui ne seront publiées qu’à la fin de 2021, devraient être une lecture turbulente, avec le verrouillage qui aurait poussé de nombreux couples au bord du gouffre.

Pourquoi les lesbiennes sont-elles plus susceptibles de divorcer?

Il n’y a pas d’explication statistique claire des raisons pour lesquelles les taux de divorce chez les lesbiennes et les hommes gais divergent si fortement, même si les couples de femmes sont plus susceptibles de se marier à un plus jeune âge.

Lisa Power, cofondatrice de Stonewall, a déjà déclaré L’économiste que le nombre de couples de lesbiennes divorcés pourrait avoir quelque chose à voir avec la tendance à aller très vite et à investir rapidement dans une relation, également connue sous le nom de U-hauling.

Power a ajouté: « Nous avions tous l’habitude de nous déplacer les uns avec les autres en un rien de temps. »

L’examen des statistiques sur les couples hétérosexuels pourrait également fournir une explication, car dans l’ensemble, les femmes sont beaucoup plus susceptibles d’engager une procédure de divorce que les hommes, les deux tiers étant initiées par des femmes.

Ayesha Vardag, présidente du cabinet de divorce Vardags, a également déclaré L’économiste qu’elle pense que cela pourrait être dû au fait que les femmes peuvent être moins tolérantes à l’infidélité.

Vardag a ajouté que, qu’elle soit gay ou lesbienne, hétéro ou queer, les problèmes qu’elle voit qui mènent au divorce chez ses clients sont les mêmes.

Elle a déclaré: «C’est de la détresse à propos de l’adultère ou de la violence domestique, du fait de ne pas être écoutée, du sentiment qu’un parti se traîne et que l’autre se calme. Toutes les mêmes choses surgissent.