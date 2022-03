Les coulisses de Fantastic Beasts 3 présentent l’armée de Dumbledore

Découvrez de l’intérieur le making of Les Animaux Fantastiques : Les Secrets de Dumbledore dans une nouvelle vidéo des coulisses qui nous présente l’armée de Dumbledore. Publiées avec l’aimable autorisation de Warner Bros., les images offrent un aperçu de ce groupe de héros, réunis par Jude Law en tant que Harry Potter légende, qui affrontera le sorcier noir Gellert Grindelwald.

« Les mondes sorciers en ébullition », déclare Jude Law dans la vidéo. « Grindelwald s’est levé et a amassé un plus grand public, et est donc une plus grande menace. » Eddie Redmayne, qui revient en tant que magizoologiste autoproclamé Newt Scamander, suit bientôt, expliquant que « Dumbledore a recruté ce groupe de sorciers pour lutter contre son ennemi juré. »

Les Animaux Fantastiques : Les Secrets de Dumbledore fera encore chuter les audiences dans les années 1930. L’histoire mène à l’implication du monde sorcier dans la Seconde Guerre mondiale et explorera les communautés magiques du Bhoutan, d’Allemagne et de Chine en plus des lieux précédemment établis, notamment les États-Unis et le Royaume-Uni. Le pouvoir de Gellert Grindelwald augmentant rapidement, Albus Dumbledore confie à Newt Scamander et à ses amis une mission menant à un affrontement avec l’armée de Grindelwald. Dumbledore doit également décider combien de temps il restera sur la touche dans la guerre qui approche.

« Il s’agit d’un groupe d’étrangers qui se réunissent pour accomplir cette mission. Chacun d’entre eux est un étranger et n’appartient pas vraiment à ce groupe, mais appartient à ce groupe », ajoute le producteur David Heyman dans le nouveau film derrière-le -clip de scènes. « L’armée qui est créée est un peu comme l’armée de Dumbledore dans les films Harry Potter, Harry, Ron, Hermione, Neville, Dean mais maintenant Newt, Lally, Bunty, Kama, Theseus et Jacob. »

Fantastic Beasts: The Secrets of Dumbledore voit le sorcier bien-aimé de Jude Law se battre avec Grindelwald de Mads Mikkelsen





Le troisième volet du Harry Potter série préquelle, Les Animaux Fantastiques : Les Secrets de Dumbledore est réalisé par David Yates d’après un scénario de JK Rowling et Steve Kloves. La suite de 2018 Les Animaux Fantastiques : Les Crimes de Grindelwald met en vedette une grande distribution d’ensemble qui comprend, Eddie Redmayne comme Newt Scamander, Ezra Miller comme Aurelius Dumbledore, Dan Fogler comme Jacob Kowalski, Alison Sudol comme Queenie Goldstein, Callum Turner comme Theseus Scamander, William Nadylam comme Yusuf Kama et Richard Coyle comme Aberforth Dumbledore , entre autres.

Le trio verra enfin Albus Dumbledore de Jude Law se battre avec son ami d’enfance devenu ennemi, Gellert Grindelwald, joué cette fois par Annibal, et Docteur étrange Mads Mikkelsen, qui reprend le rôle de Johnny Depp.

« Je suis si heureux d’être dans cette entreprise et je suis si heureux de jouer ce personnage. J’ai l’impression que chaque jour où nous faisons ces films, c’est une telle bénédiction », a déclaré Jude Law à propos de son implication dans le Bêtes fantastiques la franchise. « Et il y a aussi un tel sentiment de bien-être, c’est la révérence, je suppose, parce qu’ils occupent une place si spéciale chez tant de gens. Tenir le cœur et la vie des gens. Je n’ai jamais vraiment ressenti cela comme je l’ai fait dans ce travail. responsabilité qui vient avec ça. Mais c’est aussi une belle chose, c’est comme recevoir un artefact vraiment précieux ou quelque chose dont vous devez vous occuper, peut-être nettoyer un peu. Vous savez? »

Les Animaux Fantastiques : Les Secrets de Dumbledore est prévu pour le 15 avril 2022.





