Les couleurs Sonic exclusives à la Nintendo Wii pourraient éclairer la PS4

SEGA semble prêt à remasteriser Sonic Colors pour la PlayStation 4, marquant ainsi les débuts Sony exclusifs de l’ancienne Nintendo Wii (et, techniquement, de la Nintendo DS, nous supposons). Les fans de Blue Blur aux yeux d’aigle ont repéré une liste de Sonic Colors Remastered sur le site Web du studio de voix off allemand iksample qui a été publié à la fin de l’année dernière. Depuis, la page a été supprimée pour des raisons de «maintenance».

Une liste similaire a depuis été découverte sur le site Web du détaillant français Sogamely, bien qu’il ne soit pas clair si elle a été publiée en réponse aux rumeurs susmentionnées.

Cela fait plus d’une décennie que Sonic Colors est sorti pour la première fois, et il était généralement bien considéré à l’époque – et a finalement conduit à la sortie de Sonic Generations, que les gens ont vraiment aimé. Cela fait quelques années que Sonic Forces et Sonic Mania ont été lancés en 2017, donc on a l’impression que nous sommes en retard d’une plate-forme à indice d’octane élevé – même si elle est distribuée sous une forme remasterisée.