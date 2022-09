Les couleurs finales de la Google Pixel Watch ont été divulguées, la fourchette de prix du modèle de base a également été révélée

20 septembre 2022 16:24:23 IST

Google dévoilera le Pixel Watch le 6 octobre aux côtés des Pixel 7 et Pixel 7 Pro. La société avait déjà publié quelques images, taquinant les utilisateurs sur la smartwatch en mai lors de la conférence des développeurs Google I/O.

Au fil des mois, plusieurs détails sur la smartwatch ont été divulgués, y compris à quoi pourrait ressembler le prix possible pour les smartwatches Pixel

Une certification divulguée de la FCC ou de la Federal Communications Commission des États-Unis a révélé qu’elle arrivera en trois variantes. Le premier modèle ne prendra en charge que la connectivité Wi-Fi et Bluetooth, tandis que les deux autres variantes prendront en charge la connectivité LTE.

Nous savons de rapports précédents que la version cellulaire de la prochaine Google Pixel Watch coûtera 399 € ou environ Rs. 31 750 aux États-Unis. Récemment, le prix du modèle de base dans l’UE a été divulgué.

Le modèle de base sera livré sans aucune connexion LTE cellulaire et ne prendra en charge que les options de connectivité WiFi et Bluetooth. Apparemment, cette version de la montre Google Pixel commencera à se vendre entre 250 EUR ou 19 250 Rs et ira jusqu’à 350 EUR ou 27 900 Rs. C’est une fourchette énorme à proprement parler, mais en supposant que le prix réel se retrouve plus près du côté inférieur de cette fourchette, il est fondamentalement conforme à celui de nombreux concurrents. Par exemple, La Galaxy Watch 5 de 40 mm de Samsung à partir de 300 euros.

Mis à part le prix, nous avons également droit aux prétendus noms officiels des trois coloris dans lesquels la Pixel Watch sera proposée – Chalk, Charcoal et Obsidian. Ceux-ci ressemblent définitivement à Google, et il est bon de noter que les prochains appareils Pixel 7 seront également proposés en Obsidian – qui est la nouvelle façon branchée de Google de dire noir en 2022.

Des rapports ont révélé que la Google Pixel Watch comportera un écran OLED circulaire. Il sera alimenté par le chipset Exynos 9110, un coprocesseur Cortex-M33 et 1,5 Go ou 2 Go de RAM. Il offrira 32 Go de stockage natif et fonctionnera sur WearOS.

La Pixel Watch devrait arriver avec la prise en charge de Google Assistant et des applications Google telles que Maps. Il n’y a pas de mot sur la taille de la batterie de la Pixel Watch, mais elle devrait durer toute la journée avec une seule charge. Il sera équipé d’un moteur linéaire pour un retour haptique et de meilleures vibrations.

45secondes est un nouveau média, n’hésitez pas à partager notre article sur les réseaux sociaux afin de nous donner un solide coup de pouce. 🙂