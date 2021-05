Les couleurs de la manette Dreamy PS5 rouge cosmique et noir de minuit annoncées

Selon la rumeur du week-end, Sony a annoncé deux nouvelles couleurs de contrôleur DualSense de rêve – et elles ont l’air superbe. Midnight Black et Cosmic Red rejoindront le pad blanc et noir existant, avec une date de sortie mondiale prévue pour le mois prochain. « Midnight Black présente deux nuances de noir subtilement différentes avec des détails gris clair pour refléter la façon dont nous voyons l’espace à travers le ciel nocturne, et Cosmic Red offre un design noir et rouge saisissant inspiré par les nuances de rouge vives uniques trouvées dans le cosmos, » un expliqua avec enthousiasme Isabelle Tomatis sur le blog PS.

Les précommandes sont déjà ouvertes aux États-Unis sur PS Direct, avec une date de sortie du 11 juin attachée. La date de sortie au Royaume-Uni est le 18 juin. Selon le fabricant, la date changera légèrement en fonction de la région et du détaillant, mais vous devriez vous attendre à pouvoir en prendre un le mois prochain où que vous soyez.

Voici quelques autres photos sous différents angles:

Rouge cosmique

Veuillez noter que certains liens externes sur cette page sont des liens d’affiliation, ce qui signifie que si vous cliquez dessus et effectuez un achat, nous pouvons recevoir un petit pourcentage de la vente. Veuillez lire notre divulgation FTC pour plus d’informations.

Minuit Noir

Le détenteur de la plate-forme fait vraiment une grosse affaire avec ces nouvelles couleurs – il sait probablement combien d’argent ils vont gagner – et a invité les designers Leo Cardoso et Satoshi Aoyagi à élaborer un peu plus. «Nous voulions que les nouvelles couleurs de la manette se complètent, ainsi que la manette sans fil DualSense originale et la console PS5, nous avons donc conçu les couleurs autour du thème de la« galaxie »car cela ressemblait à une progression naturelle à partir de la PS5 et des accessoires d’origine », A déclaré Cardoso.

Aoyagi a ajouté: «Le noir de minuit et le rouge cosmique présentent une teinte bleue subtile, qui produit des nuances uniques de rouge et de noir. Une teinte bleue est également présente dans les couleurs originales de la manette sans fil DualSense, de sorte que les trois couleurs se complètent bien. Les couleurs et les détails des boutons du contrôleur ont également été conçus pour compléter les nouvelles couleurs. »

Bien sûr, ces pads incluront toutes les mêmes fonctionnalités que le DualSense original, y compris le retour haptique et les déclencheurs adaptatifs – cela va sans dire, mais nous avons pensé que nous clarifierions. Lequel achetez-vous?