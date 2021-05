Les cotes de Black Panther 2 ont Shuri comme favori pour remplacer T’Challa

Il y a de fortes chances que Letitia Wright devienne notre nouvelle Panthère noire. Comme tous les fans de Marvel le savent, original Panthère noire La star Chadwick Boseman est décédée l’automne dernier après une bataille de plusieurs années contre le cancer. La production avance toujours sur la suite, qui a officiellement été intitulée Black Panther: Wakanda Forever, bien que l’on ne sache pas comment T’Challa de Boseman sera écrit hors de l’histoire. Tout ce que nous savons, c’est que le rôle ne sera pas refondu, et Boseman ne sera pas non plus ajouté numériquement à la suite avec CGI.

Sans le roi T’Challa, un nouveau personnage principal devra assumer le rôle de Black Panther dans la prochaine suite. Certains fans cherchent à gagner de l’argent en pariant sur l’identité de ce personnage. Selon le site de paris en ligne MyBookie, la sœur de T’Challa, Shuri (Letitia Wright), a les meilleures chances de devenir la prochaine Black Panther. C’est quelque chose que de nombreux fans spéculent depuis la mort de Boseman, il n’est donc pas surprenant de voir Shuri ouvrir la voie en matière de cotes de paris.

Le premier finaliste à devenir potentiellement la nouvelle Black Panther est Nakia de Lupita Nyong’o, l’ancien amant de T’Challa. Dans l’ordre, les autres noms qui apparaissent sur la liste sont Okoye de Danai Gurira, Killmonger de Michael B.Jordan, M’Baku de Winston Duke, W’Kabi de Daniel Kaluuya et Bucky Barnes de Sebastian Stan – bien que les chances de ce dernier soient très, très lent.

« Je voulais saluer la perte dévastatrice d’un cher ami et membre de la famille Marvel Studios », a déclaré le patron de Marvel, Kevin Feige, lors de la présentation du Disney’s Investor Day en décembre. « Chadwick Boseman était un acteur extrêmement talentueux et un individu inspirant qui a affecté toutes nos vies professionnellement et personnellement. Son portrait de T’Challa la panthère noire est emblématique et transcende l’itération du personnage dans tout autre médium du passé de Marvel. »

Feige a ajouté: « Pour honorer l’héritage que Chad nous a aidé à construire à travers son portrait du roi de Wakanda, nous voulons continuer à explorer le monde de Wakanda et tous les personnages riches et variés présentés dans le premier film. »

Co-écrit par Ryan Coogler et Joe Robert Cole et réalisé par Coogler, Panthère noire a rencontré un énorme succès lors de sa sortie en 2018. Outre les éloges de la critique et une nomination au meilleur film aux Oscars, le film a remporté plus de 1,3 milliard de dollars au box-office, ce qui en fait l’un des films les plus rentables de tous les temps. . Coogler reviendra pour écrire et diriger Panthère noire: Wakanda pour toujours avec des plans pour sortir la suite l’été prochain. Il développe également une nouvelle série se déroulant à Wakanda pour Disney +.

« C’est l’une des choses les plus profondes que j’ai traversées dans ma vie, de devoir participer à la poursuite de ce projet sans cette personne en particulier qui est comme la colle qui l’a maintenu », a déclaré Coogler. Panthère noire 2 sur le Jemele Hill n’est pas dérangé Podcast. « » J’essaie de trouver un équilibre entre vie professionnelle et vie privée. Mais je n’en suis pas encore là, c’est donc sans aucun doute la chose la plus difficile que j’ai eu à faire dans ma vie professionnelle. «

Panthère noire: Wakanda pour toujours La sortie est prévue pour le 8 juillet 2022. Vous pouvez consulter les cotes des paris sur le film sur MyBookie.

Sujets: Black Panther 2, Black Panther