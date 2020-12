Les côtés B «  No Ceilings 3  » de Lil Wayne arrivent aujourd’hui

Eminem n’est pas le seul rappeur à développer un album précédent ce vendredi

Lil Wayne le fera en laissant tomber les faces B de sa mixtape Pas de plafond 3 aujourd’hui, selon la page Twitter officielle de Young Money.

« No Ceilings 3 // Côté B DEMAIN », lit-on dans le Tweet.

DatPiff a confirmé que le projet sortira à 20 heures.

Wayne a laissé tomber No Ceilings 3 le mois dernier sur Datpiff, expliquant qu’il voulait ressusciter la mixtape à l’ancienne.

«Le jeu de mixtape semblait être un art en voie de disparition et comme je suis l’un des pionniers du métier, et qu’il a joué un si grand rôle dans ma carrière, j’ai senti qu’il était juste de le ressusciter», a déclaré Lil Wayne à Complex. «De plus, il y a beaucoup de chansons ici que je voulais tuer à ma façon!»