Fans de Marvel Éternels aura bientôt la chance d’examiner de plus près les costumes des débuts épiques de l’équipe cosmique du MCU, car cinq des costumes originaux seront exposés dans le cadre de la nouvelle exposition Smithsonian « FUTURES » dans les arts et Bâtiment des Industries à partir du 20 novembre. L’exposition présentera également des informations en coulisse sur la façon dont les progrès technologiques ont permis à l’industrie cinématographique d’étendre sa capacité à montrer des avenirs lointains et étonnants à l’écran.

« Depuis que les bandes dessinées ont pris de l’importance aux États-Unis dans les années 1930, elles se sont développées en tant que nouvelle forme passionnante de narration mettant en vedette des univers entiers avec leurs propres langues, cultures, personnes, héroïnes et lieux », a déclaré Ashley Molese, conservatrice à l’AIB. dans un rapport. « Sautant de la page de la bande dessinée à l’écran, Marvel a contribué à créer une toute nouvelle expérience de construction du monde et de casting futur. Éternels adopte des approches radicales de la réalisation de films en jouant avec l’échelle et les effets visuels d’une manière jamais vue auparavant dans le MCU, en voyageant dans le temps à travers les premières civilisations de l’humanité jusqu’au-delà du cosmos. »

L’exposition présentera les costumes de Sersi, Phastos, Sprite, Druid et Ikaris, et a été créée dans le but de montrer « explorer les sauts d’imagination », ce que Marvel ne pourrait certainement pas être accusé d’avoir manqué dans sa longue histoire. . Les détails des coulisses montreront le voyage de la page à l’écran, avec des effets visuels complets comme on le voit dans le film cinématographique final. Il y aura également une nouvelle expérience de réalité augmentée, qui est également disponible via une application, qui permet aux visiteurs de se plonger dans des mondes interactifs étonnants comme jamais auparavant.

L’affichage de Éternels les costumes et l’histoire de leur création apparaîtront aux côtés d’un certain nombre d’autres œuvres d’art basées sur la bande dessinée et la science-fiction qui montreront à quel point le pouvoir de la construction du monde s’est amélioré au fil des ans. Nouveau concept art pour un 20 000 lieues sous les mers la bande dessinée de Jeffrey Veregge, le jeu vidéo Never Alone, la machine à écrire d’Octavia Butler, l’œuvre inspirée de l’afrofuturisme de Stacey Robinson dans une utopie noire et des affiches promotionnelles qui imaginent à quoi pourraient ressembler les expositions du Smithsonian en 2017 créées par Brian Miller.

« C’est excitant de voir Éternels costumes exposés au Smithsonian dans cette nouvelle exposition FUTURES », Éternels a déclaré le producteur Nate Moore. « L’imagination, la narration et la construction du monde constituent le fondement de l’univers cinématographique Marvel, et ces costumes en sont d’excellents exemples. Une réflexion et des détails immenses ont été intégrés à leur conception, créée par Ryan Meinerding et son équipe de développement visuel et le créateur de costumes Sammy Sheldon Différent, et nous espérons que les visiteurs se retrouveront transportés dans le monde de Jack Kirby et du Éternels en les visionnant. »

Promu comme une exposition et un festival, FUTURES célébrera le 175e anniversaire du Smithsonian et présentera 150 idées, objets et installations qui réunissent l’art, la technologie et l’histoire pour imaginer ce qui pourrait alors devenir possible à l’avenir. Il rouvrira également temporairement le plus ancien musée d’Amérique pour la première fois en près de 20 ans en tant que premier grand regard sur l’avenir à l’échelle du bâtiment sur le National Mall. L’exposition se déroulera du 20 novembre 2021 à juillet 2022. Vous pouvez en savoir plus sur le site officiel de l’exposition FUTURES du Smithsonian.





