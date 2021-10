Les costumes de jeu de calmar sont interdits dans les écoles élémentaires de New York

Nous interdisons les survêtements verts comme costumes pour les élèves du primaire cet Halloween dans certaines parties des États-Unis La signature Jeu de calmar Le costume ainsi que ses jeux de cour d’école traditionnels joués dans la série provoquent un chahut pour la démographie de la maternelle à la 6e, semble-t-il. Les directeurs et les surintendants transmettent de manière préventive les règles aux parents et suggèrent qu’ils encouragent leurs enfants à s’abstenir d’imiter le spectacle sur la cour de récréation.

Le directeur de l’école primaire Mott Road a écrit : « Nous avons observé que certains élèves pendant la récréation jouaient à une version du jeu de calmar qui est destinée à un public adulte, âgé de 16 ans et plus. En raison de préoccupations concernant la nature potentiellement violente du jeu, il est inapproprié pour les récréations ou les discussions à l’école. De plus, un costume d’Halloween de ce spectacle ne respecte pas nos directives sur les costumes de l’école en raison du message potentiellement violent aligné sur le costume. «

D’accord, j’étais juste dans un magasin, je ne les distinguerai pas, le week-end dernier, et il y avait toutes sortes de costumes différents pour les jeunes à enfiler cette saison d’Halloween, y compris de petite taille Jeu de calmar déguisements. Je cherchais la taille adulte chasseurs de fantômes offrandes. Les enfants étaient partout sur ces survêtements et les costumes de fille rouge-feu-vert-feu, les masques, tout ça.

Il y avait des masques sanglants, Freddy des doigts, des diables, des squelettes, des loups-garous, même du caca ! La singularité de cette série provient du fait que les enfants adorent l’émission TV MA. Quand j’étais petite, je ne suppliais pas de me déguiser en Regan de L’Exorciste, car je n’avais pas encore vu ce classique. Je travaillais sur ma cursive. Je voulais être Aimée de Lycée Galaxie.

Le surintendant, le Dr Craig Tice, a fait une déclaration hier à CNYCentral, réitérant : « Chaque octobre, nos directeurs d’école rappellent à nos familles nos directives concernant les costumes d’Halloween, à savoir qu’aucun article pouvant être interprété comme une arme ne doit être apporté à l’école, comme comme des épées ou des pistolets jouets, et que les costumes ne devraient pas être trop sanglants ou effrayants pour ne pas effrayer nos plus jeunes étudiants. En raison de la pandémie de COVID, il n’y aura encore une fois pas de défilés d’Halloween cette année. Les membres du personnel ont récemment noté que certains étudiants à la récréation ont imité des jeux de « Squid Game », un jeu vidéo Roblox et une émission Netflix qui est destinée à un public adulte en raison de la violence représentée dans l’émission. En raison de cette activité, nos directeurs voulaient s’assurer que nos familles sont au courant qu’il serait inapproprié pour tout élève de porter à l’école un costume d’Halloween de ce spectacle en raison des messages violents potentiels alignés avec le costume. Ils voulaient également que les familles soient conscients que certains de nos plus jeunes élèves parlent et imitent des aspects du spectacle/jeu à l’école afin que les parents et les tuteurs aient la possibilité d’en parler eux-mêmes avec leurs enfants et renforcent le message de l’école selon lequel les jeux associés à un comportement violent ne sont pas appropriés pour la récréation. »

Le Dr Joseph Ricca, directeur des écoles publiques de White Plains à New York, a eu une réaction différente et n’a pas interdit les survêtements. « Nous comprenons que différents types de costumes ont différents types d’expérience et de liens historiques, et il est difficile de distinguer un type particulier de costume et de dire que ce n’est pas autorisé. L’une des choses dont nous avons entendu parler dans les districts scolaires partout dans le monde pays, les enfants viennent-ils à l’école et jouent-ils Jeu de calmar sur le terrain de jeu. Il n’est jamais approprié de jouer à se faire du mal, et c’est vraiment le principe directeur ici. »

Je n’ai pas d’enfant, donc on m’a épargné la tâche totalement déroutante de ce qui est approprié pour les enfants à regarder. Mon frère a toujours juré de garder le secret pendant la période où je l’ai emmené par erreur, à 9 ans, voir Tenacious D dans le Pick of Destiny. Il y avait quelques questions folles auxquelles il fallait répondre sur ce trajet de retour. Mais tu sais qui m’a allumé Jeu de calmar? Un enfant de dix ans. Cette nouvelle provient de /cnycentral.com.

Sujets : Jeu de calmar, Netflix