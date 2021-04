Les cosmonautes russes ne peuvent pas voler à bord du Crew Dragon de SpaceX avant 2022

Avec trois lancements en équipage à son actif, SpaceX a maintenant piloté des astronautes représentant non seulement la NASA, mais aussi les agences spatiales européennes et japonaises. Mais il y a une absence flagrante: la Russie.

Malgré des mois de négociations en cours, la NASA et son homologue russe, Roscosmos, ne se sont pas encore entendus sur un système d’échange de sièges sur les trajets vers le Station spatiale internationale . Dans le cadre d’un tel schéma, les astronautes de la NASA continueraient à voler sur des véhicules russes Soyouz et les cosmonautes russes monteraient à bord de véhicules commerciaux américains comme Dragon d’équipage de SpaceX . C’est un système que la NASA a fortement approuvé en attendant que les premiers véhicules commerciaux atteignent la rampe de lancement, et il n’est pas clair s’il y a des désaccords de fond qui ralentissent les négociations.

«Bien sûr, nous serions honorés de faire voler des cosmonautes sur Dragon, mais je n’ai aucune idée des objections potentielles», fondateur de SpaceX Elon Musk a déclaré lors d’une conférence de presse tenue le 23 avril après le lancement réussi de la mission Crew-2. « Peut-être que c’est peut-être juste une panne de communication, je ne sais pas. »

La NASA, quant à elle, souligne qu’un accord est en préparation et que de telles négociations internationales sont simplement lentes par nature.

«Nous travaillons sur les accords en ce moment», a déclaré Kathy Lueders, chef de la direction de l’exploration humaine et des opérations de la NASA, lors de la même conférence de presse. «Les gens comprennent l’importance des échanges d’équipages pour la prise en charge de l’ISS et nous travaillons donc sur cette question et mettons cet accord en place. Cela prend parfois un certain temps, je l’ai découvert, il y a beaucoup de gens avec qui coordonner, donc ce n’est pas le cas. Cela n’arrive probablement pas aussi vite que je le souhaite, mais nous y travaillons. «

Début février, l’administrateur intérimaire de la NASA, Steve Jurczyk a dit à 45secondes.fr qu’il pensait que la Russie aurait besoin de trois missions Crew Dragon pour être accomplies en toute sécurité avant de mettre un cosmonaute à bord, mais qu’il espérait qu’un accord pourrait être conclu à temps pour qu’un cosmonaute russe puisse voler sur Crew-3, qui lancement en octobre .

Mais ce n’est probablement plus une possibilité étant donné la durée des préparatifs de vol, a déclaré Jurczyk lors d’une conférence de presse tenue le 21 avril en préparation du lancement de Crew-2.

« Nous n’avons pas complètement renoncé à avoir un cosmonaute sur Crew-3 », a déclaré Jurczyk. « Mais à ce stade, compte tenu du calendrier, ce serait vraiment, vraiment difficile de terminer toute l’entraînement, de mettre la combinaison ajustée et faite pour un cosmonaute sur Crew-3. »

La NASA vise généralement à affecter des astronautes à des missions entre 18 mois et 24 mois avant le lancement, mais peut accélérer le processus en fonction des qualifications de vol d’un astronaute spécifique.

Actuellement, Équipage-3 comprend les astronautes de la NASA Raja Chari et Tom Marshburn et l’astronaute de l’Agence spatiale européenne (ESA) Matthias Maurer. Crew Dragon de SpaceX peut accueillir jusqu’à sept astronautes à la fois, mais les capsules sont actuellement configurées pour n’avoir que quatre sièges. Pendant ce temps, la mission suivante de SpaceX, le vol Crew-4 qui doit être lancé en 2022, détient toujours deux sièges vides.

Outre les cosmonautes russes, l’astronaute de l’ESA Samantha Cristoforetti est candidate pour occuper l’un de ces trois sièges vides. L’ESA a déclaré qu’elle serait sa prochaine astronaute à voler sur un véhicule d’équipage commercial, mais l’agence n’a pas précisé si elle se lancerait avec SpaceX ou Boeing, qui construit également un véhicule d’équipage pour la NASA.

Chaises musicales

Tout au long du mandat de la Station spatiale internationale, les États-Unis et la Russie ont été les deux seuls des cinq partenaires à l’origine de cette entreprise capables de transporter leurs propres astronautes en orbite: des membres d’équipage originaires du Canada, du Japon et des pays qui composent l’Agence spatiale européenne (ESA ) ont toujours fait du stop.

La Russie a utilisé sa bête de somme Capsule de Soyouz avec des mises à niveau de modernisation occasionnelles pour transporter les membres d’équipage en orbite. La NASA, en revanche, est entrée dans l’ère de la station spatiale avec sa flotte de navettes spatiales réutilisables, puis a passé neuf ans au sol pendant que les partenaires commerciaux développaient leurs propres véhicules pour transporter les membres d’équipage vers et depuis l’orbite.

Pendant ce temps – et avant, à la suite de deux pannes mortelles de navette – les astronautes de la NASA ont fait du stop dans l’espace à bord du Soyouz russe. Pendant ce temps, plus d’une douzaine de cosmonautes se sont lancés sur navettes spatiales avant la retraite de ce programme en 2011.

Mais à mesure que les véhicules commerciaux de la NASA se sont développés, l’agence a souligné qu’elle souhaitait s’assurer que l’équipage de chaque mission vers la station spatiale comprend des représentants des deux principaux pays partenaires. C’est parce que la station est divisée en deux segments orbitaux, donc si la Russie ou les États-Unis perdent leur présence en orbite, son côté du laboratoire sera laissé vide.

La NASA souhaite donc que ses astronautes continuent de voler sur des capsules Soyouz et que les cosmonautes russes deviennent passagers sur de nouveaux véhicules commerciaux américains. Et enfin, ces vols commerciaux commencent. Mais jusqu’à présent, la Russie a hésité à participer.

Le premier véhicule utilitaire américain, le Crew Dragon de SpaceX, a fait son premier vol en équipage en mai 2020. Il termine actuellement sa première mission à part entière de six mois, Crew-1, qui se terminera lorsque quatre astronautes éclabousseront samedi (1er mai), ou peut-être plus tard si les conditions météorologiques interfèrent; sa deuxième mission de ce type a été lancée la semaine dernière, marquant la première fois que deux véhicules commerciaux avec équipage ont été simultanément amarrés à la station spatiale.

Le deuxième véhicule, Le CST-100 Starliner de Boeing , a été en proie à des retards depuis qu’un vol d’essai sans équipage de décembre 2019 n’a pas réussi à atteindre la station spatiale et a atterri tôt; au mieux, il effectuera une mission d’essai avec équipage à la fin de cette année.

Pendant des mois, la NASA a déclaré qu’elle travaillait avec la Russie pour négocier un accord d’échange de sièges afin de guider les vols d’astronautes à l’avenir. Depuis la retraite de la navette spatiale, la NASA a acheté ses sièges à Roscosmos par lots; plus récemment, l’astronaute de la NASA Kate Rubins a lancé en octobre sur un siège unique qui a coûté 90 millions de dollars à la NASA .

Son siège a été largement présenté comme le dernier que la NASA achèterait à la Russie avant de mettre en œuvre des échanges de sièges. Techniquement, cela est vrai: bien que Mark Vande Hei de la NASA ait été lancé à bord d’un Soyouz plus tôt ce mois-ci sans l’accord en suspens, La NASA a organisé son siège avec la société texane Axiom Space, promettant de faire voler une personne sélectionnée par la société en 2023, plutôt que de payer de l’argent pour le siège.

Mais il n’y a toujours pas de plan ferme pour ce qui va suivre dans les vols spatiaux américano-russes.

Les négociations d’échange de sièges ont commencé sous l’ancien administrateur de la NASA Jim Bridenstine, qui a démissionné de la direction de l’agence le 20 janvier lorsque le président Joe Biden a pris ses fonctions. Dans un appel fin février avec Jurczyk qui comprenait une discussion sur les arrangements de vol de l’équipage, le directeur de Roscosmos, Dmitry Rogozine, a invité une délégation de la NASA à assister au lancement de Soyouz le 9 avril, selon un Déclaration de Roscosmos publié à l’époque.

Selon un autre Déclaration de Roscosmos , Rogozine a rencontré Ken Bowersox, administrateur adjoint adjoint de la NASA pour l’exploration humaine et les opérations, au Kazakhstan, en conjonction avec le lancement le 9 avril de Vande Hei et de deux cosmonautes russes par Soyouz. La NASA n’a pas répondu à une demande de détails sur le personnel de l’agence qui a assisté au lancement.

Les sentiments de Rogozin sur l’échange de siège ne sont pas clairs: il a fermement défendu le long et remarquablement propre record de vol de la capsule Soyouz, en particulier par rapport au programme de navette, que la NASA a fondé en partie en raison de problèmes de fiabilité. Pendant ce temps, il a exprimé son scepticisme face au coût des programmes de lancement américains, et avant un vol d’essai sans équipage de Crew Dragon en 2019, La Russie a exprimé ses inquiétudes à propos de la sécurité des systèmes du véhicule à l’approche de la station spatiale pour l’amarrage.

La NASA n’a fourni aucun détail sur les discussions en cours ou sur les points de friction potentiels entre les deux pays, soulignant seulement sa confiance dans le succès des discussions. « Nous sommes impatients d’obtenir l’accord de mise en œuvre, la signature finale du Département d’État et de transmettre ce projet aux Russes et de négocier l’échange d’équipage », a déclaré Jurczyk le 21 avril.

Pendant ce temps, la NASA ne peut même pas être sûre pour le moment de la chronologie avec laquelle elle travaille.

L’objectif principal de l’agence en matière d’échange de sièges est de s’assurer que si quelque chose ne va pas avec le programme de vol SpaceX avant que le Starliner de Boeing ne soit prêt à être lancé, l’agence puisse toujours avoir au moins un astronaute en orbite à tout moment. Mais ce n’est pas encore clair combien de temps Vande Hei restera en orbite .

Un horaire de vol typique le verrait rester dans l’espace pendant un peu plus de six mois, revenant peut-être en octobre. Mais les annonces précédentes de Roscosmos suggèrent que le lancement d’automne de Soyouz à la station pourrait transporter deux visiteurs pour un court séjour, une actrice et un réalisateur pour une production cinématographique à tourner en orbite. Si cet horaire se maintient, Vande Hei raterait le siège suivant et resterait en orbite pendant près d’un an au total, apaisant les craintes immédiates de la NASA concernant la dotation en personnel de la station spatiale.

Pendant ce temps, l’agence attend également sa deuxième option de vol depuis les États-Unis sous la forme de Starliner. La prochaine mission de ce véhicule sera lancée au plus tôt en août , lorsque Boeing fera un deuxième essai lors d’un vol d’essai sans équipage vers la station spatiale. Le premier vol de ce type, lancé en décembre 2019, n’a pas atteint la station et a atterri tôt après des problèmes logiciels que la NASA et la société ont passé les mois intermédiaires à essayer de résoudre.

Si le deuxième vol sans équipage se passe bien, il est temps pour Starliner de transporter des humains sur un vol d’essai avec équipage. Cette mission est actuellement sur le calendrier de la NASA pour septembre malgré les retards persistants dans le lancement sans équipage.

