Les cosmonautes qui marchent dans l’espace mettront hors service un ancien module de station spatiale tôt mercredi. Regardez-le en direct!

Deux cosmonautes russes prépareront un module d’amarrage de longue date pour un éventuel démembrement de la Station spatiale internationale lors d’une sortie dans l’espace le mercredi 2 juin – et vous pourrez le regarder en direct.

La couverture commencera à 1 h HAE (0500 GMT), et vous pouvez la regarder en direct ici sur 45secondes.fr ou sur NASA Television et ici sur 45secondes.fr. Les ingénieurs de vol de l’Expédition 65 Oleg Novitskiy et Piotr Dubrov devraient commencer leur sortie dans l’espace à 01h20 HAE (05h20 GMT). L’activité extravéhiculaire, ou EVA, devrait durer six heures et demie, bien que le calendrier soit susceptible de changer en fonction du déroulement des procédures.

Novitskiy aura des rayures rouges sur sa combinaison spatiale Orlan pour le désigner comme astronaute principal, tandis que Dubrov portera des rayures bleues. Les cosmonautes, tous deux lors de leur première sortie dans l’espace, quitteront la Station spatiale internationale (ISS) à l’aide du module russe Poisk.

Vidéo: Sortie dans l’espace des Russes pour déclasser les Pirs dans un explicateur animé

En rapport: Les sorties dans l’espace les plus mémorables de l’histoire

Pyotr Dubrov (à gauche) et Oleg Novitskiy préparent des combinaisons spatiales russes Orlan à l’intérieur du module Poisk de la Station spatiale internationale. (Crédit image : NASA)

« Les deux cosmonautes déconnecteront tous les liens mécaniques externes entre Pirs et la station, repositionneront le matériel de sortie dans l’espace et les antennes, et déplaceront d’autres équipements précédemment utilisés pour l’amarrage des engins spatiaux vers Pirs », a déclaré la NASA dans un communiqué. « Les cosmonautes remplaceront également un régulateur de débit de fluide sur le module Zarya voisin et remplaceront les échantillons de biologie et de science des matériaux à l’extérieur des modules russes », a ajouté l’agence.

Cette sortie dans l’espace est la deuxième d’une série d’excursions pour déclasser Pirs, qui est dans l’espace depuis 2001 ; auparavant, les cosmonautes avaient effectué des travaux sur Pirs en novembre 2020. La NASA affirme qu’il s’agit de la sixième sortie dans l’espace de 2021 et de la 238e sortie dans l’ensemble à l’appui de l’assemblage, de la maintenance et des mises à niveau de la station spatiale. (Une grande partie de l’activité de sortie dans l’espace en 2021 s’est jusqu’à présent concentrée sur la mise à niveau des panneaux solaires de l’ISS pour au moins quelques années supplémentaires de science en orbite.)

Oleg Novitskiy (à gauche) et Pyotr Dubrov sont représentés à l’intérieur du module d’activité extensible Bigelow (BEAM) de la Station spatiale internationale. (Crédit image : NASA)

Pirs héberge un sas pour les sorties dans l’espace ainsi qu’un port d’amarrage pour les vaisseaux spatiaux Soyouz avec équipage et Progress sans équipage. Il peut également transporter du carburant entre les modules russes Zvezda ou Zarya ou des véhicules amarrés, a indiqué la NASA dans une description du module. Cet été, Pirs sera éliminé à l’aide d’un cargo Progress sans équipage qui poussera Pirs vers la Terre, a ajouté la NASA dans un article de blog

Pirs sera remplacé quelques jours plus tard par un nouveau module de laboratoire polyvalent russe nommé « Nauka », qui signifie « science » en russe. Le Nauka, longtemps retardé, devait initialement être lancé en 2007, et après avoir surmonté les obstacles techniques et financiers, il sera finalement lancé le 15 juillet depuis le cosmodrome de Baïkonour au Kazakhstan, selon le calendrier de lancement de Spaceflight Now.

Le cosmonaute Sergey Ryzhikov, commandant de l’expédition 64, est vu à la base du mini-module de recherche Poisk lors d’une sortie dans l’espace le 18 novembre 2020 à l’extérieur de la Station spatiale internationale qui a inauguré l’utilisation de Poisk comme sas. (Crédit image : NASA TV)

« Le vaisseau spatial a été conçu pour fournir de l’espace et des installations pour des expériences axées sur la science des matériaux et la biotechnologie », a déclaré le journaliste spatial russe Anatoly Zak dans une description des capacités de Nauka sur RussianSpaceWeb.com, ajoutant que le module est « conçu pour fournir un certain nombre de des systèmes de service au segment russe de la Station spatiale internationale.

Si tout se passe comme prévu, Nauka étendra les travaux scientifiques effectués sur le module Kristall de la station spatiale Mir que l’Union soviétique et plus tard la Russie ont gérés dans les années 1980 et 1990, a déclaré Zak. En novembre 2020, le chef de l’espace de Roscosmos, Dmitry Rogozin, a déclaré que le nouveau module comprendra un hub multi-amarrage pour le segment russe de l’ISS.

Notamment, Roscosmos a discuté de la formation d’une station spatiale indépendante avec ses nouveaux modules ISS après la fin du projet international, qui est prévu pour 2024 avec une extension possible jusqu’en 2028.

Suivez Elizabeth Howell sur Twitter @howellspace. Suivez nous sur Twitter @Spacedotcom et sur Facebook.