Les cosmonautes préparent la station spatiale pour le retrait du module lors d’une sortie dans l’espace hors du nouveau sas

Deux cosmonautes ont ouvert un nouvelle porte vers l’extérieur de la Station spatiale internationale tout en se préparant au remplacement d’un compartiment d’amarrage russe vieux de deux décennies.

Sergey Ryzhikov, commandant de l’équipage Expedition 64 de la station spatiale, et l’ingénieur de vol Sergey Kud-Sverchkov, tous deux de l’agence spatiale fédérale russe Roscosmos , a entamé une sortie dans l’espace de 6 heures et 48 minutes, mercredi 18 novembre, en inaugurant l’utilisation du module Poisk comme sas. Auparavant, Poisk (en russe pour « Search ») – également appelé Mini Research Module-2 ou MRM-2 – avait été utilisé uniquement comme port pour les vaisseaux spatiaux cargo Soyouz et robotique Progress pour accoster à la station spatiale.

le sortie dans l’espace (activité extravéhiculaire, ou EVA) a commencé à 10 h 12 HNE (15 h 12 GMT) avec la première ouverture de la trappe du sas de Poisk. Les cosmonautes en combinaison spatiale, toujours à l’intérieur du module, ont ensuite fermé la trappe et ont partiellement repressurisé Poisk pour vérifier que les joints de la porte jamais utilisée auparavant étaient étanches.

En relation: La Station spatiale internationale: à l’intérieur et à l’extérieur (infographie)

Les cosmonautes Sergey Ryzhikov (en haut, avec des bandes rouges) et Sergey Kud-Sverchkov travaillent à l’extérieur du mini-module de recherche Poisk lors de leur première sortie dans l’espace menée à l’extérieur de la Station spatiale internationale le mercredi 18 novembre 2020. (Crédit d’image: NASA TV)

Cela étant confirmé, Ryzhikov et Kud-Sverchkov ont ensuite remis Poisk sous vide et ouvert à nouveau sa trappe, cette fois pour travailler à l’extérieur de la station.

« Eh bien, félicitations, vous êtes sorti! » Ryzhikov a dit à Kud-Sverchkov, qui a été le premier à quitter Poisk environ une heure après le début de la sortie dans l’espace. Les deux cosmonautes fabriquaient leur premier EVA.

L’objectif principal de la sortie dans l’espace était le déplacement d’un câble de télémétrie du compartiment d’amarrage Pirs adjacent à Poisk. Lancé en 2001, le module Pirs (en russe pour «Pier») doit être séparé de la gare et désorbité par un cargo Progress en 2021, ouvrant la voie à l’ajout du «Nauka» (en russe « Science ») Module de laboratoire polyvalent (MLM) peu de temps après.

Le compartiment Pirs était auparavant utilisé par 44 paires de marcheurs dans l’espace comme sas principal sur le segment russe de la station spatiale avant la transition vers l’utilisation de Poisk mercredi.

Le câble déplacé, qui prend en charge le système de télémétrie radio Transit-B utilisé pour relayer les communications pendant les sorties dans l’espace, a été installé pour la première fois par les cosmonautes Vladimir Dezhurov et Mikhail Tyurin lors de la première EVA à utiliser Pirs le 8 octobre 2001. Il a été déplacé mercredi de l’interface entre le module de service Zvezda et le compartiment d’accueil Pirs à l’interface entre le Zvezda et le Poisk MRM-2.

Les cosmonautes Sergey Ryzhikov (à gauche) et Sergey Kud-Sverchkov rapportent un conteneur sous pression avec un régulateur de débit de fluide au mini module de recherche Poisk lors d’une sortie dans l’espace à l’extérieur de la Station spatiale internationale le mercredi 18 novembre 2020. (Crédit d’image: NASA TV)

En plus de déplacer le câble, Ryzhikov et Kud-Sverchkov a également tenté de remplacer un régulateur de fluide à l’extérieur du module de service Zarya. Le dispositif était en place depuis le lancement du module il y a 22 ans et deux jours le 20 novembre 1998.

Le nouveau régulateur, qui aurait amélioré l’écoulement des fluides à travers le système de plomberie du module, a été amené à l’extérieur de la station dans un conteneur sous pression, et les cosmonautes n’ont pas pu libérer un boulon pour l’ouvrir. Après une heure d’essais, le contrôle de mission leur a demandé d’abandonner l’installation.

Ryzhikov et Kud-Sverchkov ont réussi à récupérer et à installer le matériel utilisé pour mesurer débris spatiaux impacts, et ils ont repositionné un instrument qui est utilisé pour mesurer le résidu des tirs de propulseurs.

La sortie dans l’espace s’est terminée avec Ryzhikov et Kud-Sverchkov rentrant dans Poisk et fermant son écoutille à 17h00 HNE (22h00 GMT). Astronaute de la NASA Kate Rubins, ingénieur de vol Expedition 64 , a aidé les cosmonautes à se préparer et à emballer l’EVA de l’intérieur de la station.

Ryzhikov, en tant que membre d’équipage extravéhiculaire 1 (EV1) pour l’EVA, portait une combinaison spatiale russe Orlan à rayures rouges. Kud-Sverchkov, en tant qu’EV2, portait un costume à rayures bleues. Bien que la première pour les deux hommes, cette sortie dans l’espace était la 47e EVA russe à l’appui de l’assemblage et de l’entretien de la Station spatiale internationale depuis 2001.

Dans l’ensemble, il s’agissait de la 232e sortie dans l’espace à l’appui de la station spatiale et de la huitième achevée cette année.