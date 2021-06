Les cosmonautes mettent hors service l’ancien module d’amarrage de la station spatiale lors d’une sortie dans l’espace de 7 heures

Deux cosmonautes russes ont fait une sortie dans l’espace à l’extérieur de la Station spatiale internationale aujourd’hui (2 juin) pour préparer un ancien module d’amarrage en vue de son élimination.

Les ingénieurs de vol de l’Expédition 65 Oleg Novitskiy et Piotr Dubrov, tous deux de l’agence spatiale russe Roscosmos, ont ouvert la trappe du sas de Poisk à 01h53 HAE (0553 GMT), marquant le début de la sortie dans l’espace d’aujourd’hui.

« Félicitations, vous êtes enfin dehors », a déclaré Novitskiy alors que Dubrov le rejoignait à l’extérieur du sas. Aucun des deux cosmonautes n’avait fait une sortie dans l’espace auparavant.

Le duo a passé un peu plus de 7 heures à travailler dans le vide de l’espace pour mettre hors service le compartiment d’amarrage Pirs – travail qui a commencé en novembre avec une autre paire de astronautes – et effectuer quelques autres tâches de maintenance à l’extérieur de la station.

Plus tard cet été, le cargo russe Progress 77 retirera le module Pirs (russe pour « Pier »), vieux de près de 20 ans, du laboratoire en orbite, ramenant le compartiment de la taille d’une fourgonnette vers la Terre. Le cargo et le Pirs brûleront en toute sécurité dans l’atmosphère au-dessus de l’océan Pacifique, ont déclaré des responsables de la NASA dans un communiqué.

La désorbite de Pirs dégagera une place de parking pour le nouveau module de laboratoire polyvalent russe, nommé « Nauka » (en russe pour « science »), dont le lancement est actuellement prévu le 15 juillet. Progress 77 et Pirs quitteront la Station spatiale internationale deux jours après le lancement de Nauka, a déclaré le commentateur de la NASA TV Rob Navias lors d’une webdiffusion de la sortie dans l’espace.

Le cosmonaute Pyotr Dubrov (à droite) est vu sur le boom de Strela alors que son coéquipier Oleg Novitskiy l’entraîne lors d’une sortie dans l’espace de 7 heures à l’extérieur de la Station spatiale internationale le 2 juin 2021. (Crédit image : NASA TV)

Pour la sortie dans l’espace d’aujourd’hui, Novitskiy et Dubrov ont travaillé pour déconnecter les câbles et l’équipement de télémétrie entre Pirs et le module Zvezda, le composant principal de la partie russe de la Station spatiale internationale.

Mais d’abord, ils ont travaillé sur des tâches de maintenance indépendantes, comme le remplacement d’un régulateur de débit de fluide sur le module Zarya. Zarya a été le premier composant de station spatiale jamais lancé et est principalement utilisé de nos jours comme zone de stockage de fret. Les cosmonautes ont jeté l’ancien régulateur de débit de fluide par-dessus bord, le projetant à la dérive dans l’espace sur une trajectoire qui ne mettra pas en danger la station spatiale, ont déclaré des responsables de la NASA.

Cette vue de la caméra du casque du cosmonaute russe Oleg Novitskiy montre le conteneur contenant un ancien régulateur de débit de fluide (en haut à gauche) alors qu’il s’éloigne de la Station spatiale internationale après avoir été jeté par-dessus bord pour être jeté lors d’une sortie dans l’espace le 2 juin 2021. (Crédit image : NASA TV)

Les cosmonautes se sont également amusés en déplaçant une flèche télescopique de Pirs vers le module Poisk. « Tout le monde ne peut pas dire qu’ils ont pu monter sur le boom », a déclaré Dubrov.

Dubrov a fait du stop sur le barrage Strela de 46 pieds (14 mètres) tandis que Novitskiy l’a enroulé comme une canne à pêche géante.

« J’ai l’impression d’être un ouvrier sur un navire, manœuvrant les rames », a déclaré Novitskiy à Dubrov.

« Est-ce difficile de tourner ? » a demandé Doubrov.

« Non, cela prend juste beaucoup de temps », a déclaré Novitskiy.

Après l’arrivée du nouveau module Nauka, Novitskiy et Dubrov devraient faire une deuxième sortie dans l’espace ensemble pour commencer à l’installer, bien que Roscosmos n’ait pas encore annoncé de date pour cette sortie dans l’espace.

En attendant, la NASA a prévu deux sorties dans l’espace les 16 et 20 juin. Pour ces excursions, l’astronaute de la NASA Shane Kimbrough et l’astronaute de l’Agence spatiale européenne Thomas Pesquet poursuivront les travaux en cours pour installer de nouveaux panneaux solaires à l’extérieur de la station. Les fournitures pour ces sorties dans l’espace arriveront à la station spatiale cette semaine lors d’une mission de réapprovisionnement en fret SpaceX Dragon.

Et pour conclure un mois chargé en orbite, la Station spatiale internationale enverra un cargo Northrop Grumman Cygnus en déorbite en toute sécurité le 27 juin, suivi de l’arrivée de la mission russe de ravitaillement en fret Progress 78 le 30 juin.

