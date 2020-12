Les correctifs «  For All Mankind  » décrivent les changements de l’histoire de l’espace dans la saison 2 de la série Apple TV +

Un nouvel ensemble de correctifs de mission indique comment l’histoire de l’espace va changer au cours de la deuxième saison de « Pour toute l’humanité . «

Icon Heroes, une société d’objets de collection de la culture pop, a commencé à vendre des patchs brodés inspirés des motifs qui seront vu dans le prochain épisode de «For All Mankind». La série d’histoire alternative devrait revenir sur le service de streaming Apple TV + avec le premier des 10 nouveaux épisodes le 19 février 2021.

« En prime, chaque boîte de collection est personnellement dédicacée par le créateur et écrivain de la série Ronald D. Moore! » Icon Heroes annoncé Jeudi (3 décembre). Les correctifs sous licence officielle sont limités à 100 ensembles pour 100 € chacun.

En relation: Une visite vidéo dirigée par des astronautes révèle des détails dans la base lunaire « For All Mankind »

Le nouvel ensemble de patchs en édition limitée de la saison 2 « For All Mankind » d’Icon Heroes comprend 19 emblèmes brodés des 10 prochains épisodes de la série alternative d’histoire spatiale Apple TV +. (Crédit d’image: Icon Heroes)

« For All Mankind » explore ce qui aurait pu arriver au programme spatial américain si c’était un cosmonaute soviétique, plutôt que des astronautes américains, qui avait été le premier à marcher sur la lune. Saison deux reprend en 1983, une décennie après les événements de la première saison, au plus fort de la guerre froide.

« Ronald Reagan est président et les plus grandes ambitions de la science et de l’exploration spatiale sont menacées d’être gaspillées alors que les États-Unis et les Soviétiques s’affrontent pour contrôler des sites riches en ressources sur la lune », Décrit Apple TV + dans son synopsis officiel.« Le ministère de la Défense est passé au contrôle de mission, et la militarisation de la NASA devient centrale dans les histoires de plusieurs personnages: certains la combattent, d’autres l’utilisent comme une opportunité pour faire avancer leurs propres intérêts et certains se trouvent au plus fort d’un conflit qui peut conduire à une guerre nucléaire. «

UNE bande-annonce sortie en juillet a révélé que la navette spatiale de la NASA, qui dans la vraie vie a été lancée pour la première fois en 1981, existe toujours Chronologie alternative « For All Mankind » . La même chose se reflète dans les designs de patchs désormais proposés par Icon Heroes.

Cinq des emblèmes de 9 centimètres (3,5 pouces) représentent les orbiteurs ailés, dont un qui ressemble au patch du programme de navette spatiale triangulaire de la NASA. L’insigne montre également qu’au moins trois des véhicules de la série ont été nommés tels qu’ils étaient en réalité: Columbia, Discovery et Atlantis.

D’autres correctifs illustrent comment l’histoire se déroulera différemment dans « For All Mankind ». Deux des conceptions incluent Skylab, la première station spatiale des États-Unis, qui est tombée hors de son orbite et a largué des débris au-dessus de l’Australie deux ans avant que la navette spatiale ne commence à voler. Cependant, l’un des patchs de la deuxième saison montre Atlantis amarré à l’atelier orbital, un événement que la NASA, dans la vraie vie, avait considéré comme un moyen de sauver Skylab, jusqu’à ce qu’il soit clair que la navette spatiale ne serait pas prête à temps.

Un patch similaire au véritable insigne du projet de test Apollo-Soyouz est inclus dans l’ensemble, suggérant que la mission conjointe américano-soviétique est canon à « Pour toute l’humanité », mais est donc un badge pour les « United States Moon Marines, » un détachement militaire qui n’a jamais existé (bien que la véritable Force spatiale américaine n’ait pas encore décidé comment appeler ses membres enrôlés).

La majorité des patchs de la saison 2 de « For All Mankind » représentent la base lunaire de Jamestown , un avant-poste lunaire multi-modules qui a été introduit dans la première saison.

De nombreux designs portent également les noms des membres d’équipage, dont certains devraient être familiers aux fans de « For All Mankind » et d’histoire spatiale. Deux des badges Jamestown, par exemple, ont le nom «Stevens» brodé le long de leurs frontières. Cela pourrait être une référence à l’astronaute fictif Gordo Stevens, joué par Michael Dorman, ou à Tracy Stevens (Sarah Jones), la femme de Gordo, qui est également astronaute. Ou, le nom peut être pour leur fils, Danny Stevens (Casey W. Johnson), qui est un nouveau personnage pour cette saison.

D’autres emblèmes affichent des noms de famille avec des liens possibles avec la vie réelle. «Young», qui apparaît sur un patch pour Jamestown Expedition «81», pourrait être un hommage à feu John Young, qui dans la vraie vie a marché sur la lune et a commandé la navette spatiale, cette dernière pour la première fois en 1981. De même , « Ockels » pourrait être un clin d’œil au regretté astronaute de l’Agence spatiale européenne (ESA) Wubbo Ockels, qui fut le premier astronaute néerlandais à voler dans l’espace en 1984.

Un autre nom pourrait être décrit comme un camée, en quelque sorte. Un patch pour une mission (fictive) de la navette spatiale Columbia de 1983 répertorie l’un des deux membres d’équipage comme « Reisman ». En réalité, Garrett Reisman est un ancien astronaute de la NASA qui a volé sur la navette et la Station spatiale internationale, enregistrant plus de 100 jours en orbite terrestre.

Reisman sert également de conseiller technique pour «For All Mankind».

La première saison de « For All Mankind » est disponible pour diffuser sur Apple TV + . Les patchs de la deuxième saison sont maintenant disponible chez Icon Heroes , avant le début de la saison en février.