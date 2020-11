Les Coréens choisissent le membre TXT le plus beau

YouTuber JerryRic est descendu dans les rues de Corée avec une photo de chacun SMS membre pour savoir lequel prendrait la couronne pour être le plus beau sur la base des normes du citoyen coréen typique.

Parce que chaque membre peut facilement être un visuel, Hueningkai, Beomgyu, et Taehyun s’est retrouvé dans une égalité à trois avec environ quatre voix chacun.

Curieusement, la moitié des votes de Beomgyu provenaient d’hommes, qui pensaient “il a l’air viril.“

Hueningkai avait un look particulier que beaucoup prétendaient comme “mon style.“

Taehyun, d’autre part, a reçu de l’amour pour sa beauté avec son “cheveux roux” à l’époque.

Recevoir une voix de plus que les trois premiers, Yeonjun a été choisi pour sa beauté et son travail acharné lors de ses performances. “Après l’avoir vu à «Music Bank», je pense qu’il est bon et talentueux.“

Prenant au moins dix voix pour recevoir la couronne, Soobin a été choisi comme le membre le plus beau.

Certains ont souligné sa ressemblance avec un animal mignon, “Je pense que Soobin est le membre le plus beau parce qu’il a un joli visage souriant comme un chiot«; d’autres se souvenaient de lui comme d’un hôte, “Parce que je l’ai vu comme un MC sur «Music Bank».“

Puisque chaque membre de TXT est beau, chaque choix est le bon choix. Découvrez ce que les Coréens avaient à dire sur tous les membres ici.