Les contrôleurs Xbox ne peuvent-ils pas se recharger en raison de l’accord entre Microsoft et Duracell? C’est derrière ça

Une déclaration du directeur marketing de Duracell a suggéré que Microsft ne donnait pas aux contrôleurs Xbox une fonction de charge en raison d’une coopération avec la société. Mais qu’est-ce que c’est?

Microsoft et Duracell ont-ils un accord?

Luke Anderson, directeur marketing de Duracell UK, a déclaré:

«Il y a toujours eu ce partenariat entre Duracell et Xbox … c’est un accord constant que Duracell et Microsoft ont conclu. [Der Deal besteht] en ce que le fabricant fournit le produit batterie pour les consoles Xbox ainsi que la batterie pour les contrôleurs. Ce [Deal] Donc, il continuera à fonctionner pendant longtemps … il a fonctionné pendant un certain temps et je pense qu’il doit continuer à fonctionner aussi. «

Divers médias dérivés de cette déclaration selon laquelle Microsoft n’utilise aucun contrôleur rechargeable pour les consoles Xbox car il y a cet accord avec Duracell.

Cependant, Microsoft a déjà expliqué en 2020 pourquoi le contrôleur Xbox Series X / S utilise à nouveau des batteries. Jason Ronald de Microsoft a déclaré:

«Lorsque vous parlez aux joueurs, vous rencontrez une sorte de polarisation et il y a un camp fort qui veut vraiment des AA. La flexibilité est donc le moyen d’obtenir les deux [Gruppen] satisfaire. Vous pouvez utiliser une batterie rechargeable et cela fonctionne de la même manière que l’Elite, [aber] c’est une chose distincte. «

Et la société a également répondu aux reportages des médias sur l’accord Duracell. Dans une déclaration de l’entreprise, il est dit:

«Nous proposons volontairement aux consommateurs un choix de solutions de batterie pour nos manettes sans fil Xbox standard. Cela inclut l’utilisation de piles AA de toutes marques, la batterie Xbox, les solutions de chargement de nos partenaires ou un câble USB-C qui peut alimenter la manette lorsqu’elle est connectée à la console ou au PC. «

Microsoft veut des utilisateurs d’une Xbox One et d’une Xbox Series X/ S laisse le choix entre utiliser des piles ou une pile rechargeable. Il ne devrait pas y avoir de piles intégrées car tous les joueurs ne pensent pas que c’est bien. Si une telle batterie tombe en panne, il est plus difficile de réparer le contrôleur.