Les contributions des dirigeants de Robinhood aux dirigeants du panel des services financiers de la Chambre sous examen alors que l’audition sur la saga GameStop est annoncée

Les cofondateurs de Robinhood ont canalisé la somme maximale autorisée vers les campagnes des chefs de la commission des services financiers de la Chambre l’année dernière, a-t-on révélé. Le panel est sur le point d’enquêter sur l’engouement GameStop.

Les archives fédérales, déterrées par les médias à la lumière du massacre continu des fonds spéculatifs par des investisseurs de détail utilisant des applications de trading comme Robinhood et Webull, ont montré que le PDG de Robinhood, Vlad Tenev, et le co-fondateur de l’application Baiju Bhatt ont contribué 2800 dollars chacun aux campagnes Maxine Waters (D-CA), présidente de la commission des services financiers de la Chambre, et haut républicain du comité, Patrick McHenry (R-NC), en octobre dernier.

En vertu de la loi fédérale, 2 800 € est le montant maximal autorisé qu’un donateur individuel peut contribuer au comité d’un candidat au cours du cycle électoral en cours.

En dehors de cela, Tenev et Bhatt ont chacun versé 1 200 € au Comité d’action politique de l’innovation, lié à McHenry, et à People Helping People, qui, à son tour, est associé à Waters. Tenev et Bhatt ont également fait un don de 2 800 € à WINRED, une plateforme de collecte de fonds en ligne, approuvée par le Comité national républicain.

Toutes les contributions ont été faites en l’espace de plusieurs jours en octobre et semblent être la seule activité politique des dirigeants de Robinhood à avoir jamais laissé une empreinte dans les archives fédérales.

Le scoop a été rapporté pour la première fois par Mediaite et Jon Schwarz de l’Intercept samedi, deux jours après que Waters a annoncé que le comité tiendrait une audience. « Sur la vente à découvert » et «Plateformes de trading en ligne» compte tenu du Gamestock et d’autres actions fortement vendues aubaine.

Joint par Mediate, le porte-parole de Waters n’a pas fourni de commentaire supplémentaire sur ce que certains critiques jugent potentiel conflit d’intérêt, citant sa seule déclaration sur la question à la place.

Le porte-parole de McHenry a rejeté l’idée que le législateur pourrait être biaisé en faveur de l’application de trading, en disant: « Représentant. Les actions officielles de McHenry n’ont rien à voir avec ses activités politiques.

Dans un déclaration jeudi, Waters a déclaré que l’objectif de l’audience, dont la date n’a pas encore été fixée, sera « L’activité récente autour des actions GameStop (GME) et d’autres actions a eu un impact sur la vente à découvert, les plateformes de trading en ligne, la gamification et leur impact systémique » sur les marchés

Waters n’a mentionné aucune plateforme de trading ou fonds spéculatifs par le nom. Cependant, les traders de Robinhood, rassemblés sur des plates-formes telles que la communauté WallStreetBets de Reddits, sont considérés comme les principaux «coupables» derrière la flambée des cours des actions de sociétés telles que GameStop, BlackBerry et AMC Theatres, généralement considérées comme sur le point de disparaître.

Robinhood a pris beaucoup de flics après que le courtage en ligne a sévèrement restreint la capacité des investisseurs à spéculer, imposant une limite de part sur 50 actions, y compris celle de GameStop et d’autres «stonks» vendredi.

En plus du barrage de critiques, la société a également lancé des appels pour enquêter sur des manipulations de marché, après avoir interrompu les opérations sur les actions GameStop (€ GME), BlackBerry (€ BB) et AMC (€ AMC) plus tôt cette semaine, avant proposer une limite à une part.

Face à la réaction des investisseurs particuliers, Tenev a insisté sur le fait qu’il l’avait fait pour respecter « exigences réglementaires » sur la volatilité, et a soutenu que le lien de sa société avec la société Citadel Securities et le hedge fund associé Citadel LLC n’a rien à voir avec cette décision. Citadel, qui a renfloué Melvin Capital après avoir subi des pertes importantes lors de la débâcle GameStop, a également nié tout lien avec l’arrêt des échanges.

