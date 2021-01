Les conspiranoïdes Covid-19 confondent le schéma d’une pédale de guitare avec la « puce 5G » | 45S

Sauvez-vous, ce qui le peuvent. Les conspiranoïques de Covid-19 ont mis en garde contre un diagramme qui serait le composé qui aurait la si célèbre « puce 5G » qui serait dans le vaccin contre ce terrible mal. Malheureusement, ils ont tout mélangé. Ce n’était rien de plus qu’une simple pédale de guitare.

Cet événement serait originaire d’Italie, selon le portail MusicTech. Ce pays européen est l’un de ceux qui ont subi le plus de dégâts du fait de la pandémie et que même une campagne de vaccination massive a déjà commencé, mais pas avec les résultats attendus et nous savons déjà pourquoi.

L’ingénieur logiciel senior de Redhat, Mario Fusco, était chargé de nier cela, qui a utilisé ses réseaux sociaux pour calmer un peu l’hystérie de quelque chose qui «googler» aurait pu suffire à se rendre compte que tout était un mensonge.

«Ici, en Italie, les gens ont commencé à partager ce chiffre en déclarant qu’il s’agit du schéma de la puce 5G qui a été insérée dans le vaccin covid. C’est en fait le circuit électrique d’une pédale de guitare », dit-il.

Enfin, il plaisante en disant sarcastiquement: « Je pense que l’introduire dans le vaccin covid était une excellente idée. »

Ce n’est rien de moins que la pédale Boss Metal Zone, qui si vous lui donnez un petit aperçu sur Internet, vous vous rendrez compte qu’elle est considérée par beaucoup comme l’une des pires pédales du marché.

Une preuve claire que tout sur Internet n’est pas vrai.