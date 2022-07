Les consoles Xbox les plus vendues de tous les temps sont la Xbox Series X|S.

La Xbox Les séries X et S ont été les consoles les plus vendues de l’histoire de la Xbox, selon le PDG de Microsoft, Satya Nadella, qui a annoncé l’appel aux résultats de la société pour l’année dernière. Il a confirmé que cela est toujours vrai un an plus tard, plus de deux ans après le début des cycles de vie des consoles.

Bien que cela puisse sembler un peu évident, ce que Nadella déclare, c’est qu’au moins par rapport aux consoles Xbox précédentes, les ventes des consoles Xbox les plus récentes n’ont pas considérablement ralenti depuis leur lancement.

Microsoft a « vendu plus de consoles à ce jour que n’importe quelle génération précédente de Xbox », pour reprendre ses mots précis. Ainsi, plus de deux ans après sa sortie, aucune des générations précédentes de Xbox ne s’était écoulée en autant d’exemplaires.

C’est un nombre important de Xbox, en particulier à la lumière des nombreuses difficultés que la pénurie continue de puces a causées pour mettre les appareils dang sur les étagères en premier lieu.

De plus, Nadella a mentionné quelques autres chiffres. Il nous a rappelé qu’au cours des trois derniers trimestres consécutifs, les systèmes Xbox ont dominé le marché des consoles de jeu de nouvelle génération, ils ont dépassé les ventes de la PS5 tout au long de cette période. Mis à part le matériel, xCloud de Xbox semble fonctionner très bien. Selon Nadella, plus de quatre millions de personnes ont diffusé Fortnite sur xCloud à ce jour, dont plus d’un million d’utilisateurs qui sont complètement nouveaux dans l’écosystème xCloud.

Bien que ce soient toutes des nouvelles fantastiques pour Xbox, il a également été révélé que les revenus des jeux pour le trimestre étaient en baisse de 7 % par rapport à la même période l’an dernier, les ventes de contenu et de services étaient en baisse de 6 % et les revenus du matériel étaient en baisse de 11 %. Tout cela peut ne pas sembler excitant, mais cela ne devrait pas non plus surprendre car, au dernier trimestre, la société bénéficiait toujours de la lueur d’une augmentation significative des ventes de matériel et d’une baisse progressive des ventes de matériel. est typique dans le temps.

En termes de revenus de contenu, Xbox devra probablement attendre jusqu’en octobre ou plus tard pour que certaines versions majeures augmentent encore ces chiffres car il n’y a pas beaucoup de titres à succès actuellement disponibles.