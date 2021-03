Les consoles et Mac recevront des mises à jour supplémentaires sur le teint de la peau pour Les Sims 4 ce mois-ci

Les Sims 4 les joueurs sur PC ont reçu une mise à jour massive du contenu à la fin de 2020. La mise à jour faisait partie de EA et Maxis‘promesse d’ajouter un contenu plus diversifié et d’améliorer le contenu existant.

EA a également inclus la mise à jour massive pour les joueurs Mac et console, mais malheureusement, il y a eu quelques problèmes. Ces joueurs ont dû attendre des mois avant la mise à jour de la mise à jour, mais le développeur a maintenant trouvé une solution. Alors que les joueurs Mac ont accès aux mods, les joueurs sur console sont limités au contenu officiellement publié jusqu’à présent.

La mise à jour du ton de la peau ajoute plus de 100 options de couleurs différentes au jeu. Les couleurs sont toutes classées par catégories par couleurs froides, neutres, chaudes et diverses. Ces couleurs sont une option supplémentaire pour ceux qui souhaitent utiliser certaines des options les plus uniques du jeu telles que Plant Sims, Vampires, Aliens, etc.

Alors que les joueurs peuvent choisir une couleur de peau de base dans l’écran Créer un Sim (CAS), la mise à jour permet aux joueurs d’ajuster les couleurs avec un curseur de couleur. Les joueurs peuvent ajuster ces couleurs pour les joueurs ayant un certain ton à l’esprit.

Sul Sul Simmers! 😊 Juste un avertissement pour ceux d’entre vous qui jouent sur console et mac, nous avons identifié une solution pour améliorer les tons de peau et travaillons activement sur une mise à jour, visant une sortie fin mars! – Les Sims (@TheSims) 15 février 2021

La mise à jour a également ajouté des curseurs de couleur pour le maquillage. Certaines des options de maquillage sont très vives et lumineuses. Avec les nouveaux curseurs, les joueurs peuvent ajuster la transparence ou l’opacité pour un look plus subtil.

Le développeur a encore amélioré la compression pour les tons de peau nouveaux et excitants. Il s’agit d’une amélioration supplémentaire qui comprend le renforcement de la qualité des bronzages et des coups de soleil.

Trois autres coiffures de jeu de base ont été améliorées dans la mise à jour majeure. Cela inclut les coiffures pour enfants comme la queue de cheval tressée avec des poils de bébé, sans poils de bébé, et la coiffure à texture plate.

Ces mises à jour ne signifient pas la fin des améliorations pour Les Sims 4 pour tous les joueurs. Le développeur a déclaré l’année dernière que les améliorations étaient un voyage et non une destination. Avec chaque mise à jour, le développeur améliorera davantage le contenu existant dans le jeu.

EA travaille également avec certains des Game Changers au sein de Les Sims communauté. Avec leur contribution, ils prennent des suggestions sur la façon d’améliorer le contenu CS dans le jeu pour être plus inclusif.

Les Sims 4 la mise à jour de l’amélioration du teint de peau arrive sur Mac, PlayStation 4 et Xbox Un à la fin mars.