Les conservateurs réagissent au général Mark Milley qui veut comprendre la rage blanche

Le président des chefs d’état-major interarmées, le général Mark Milley, suscite la colère des républicains après avoir défendu la théorie critique de la race.

Milley a eu une vive réaction après que les législateurs conservateurs eurent critiqué les informations selon lesquelles l’Académie militaire américaine de West Point dispense un cours impliquant la théorie critique de la race, une théorie qui explore largement comment les préjugés raciaux s’étendent au-delà de l’individu et dans les institutions.

Le général Mark Milley a défendu la théorie critique de la race auprès des législateurs républicains.

La défense de Milley d’enseigner la théorie est intervenue après une série de commentaires antagonistes de républicains, dont le représentant Michael Waltz et le représentant Matt Gaetz, lors d’une audience budgétaire.

Waltz a affirmé que l’armée imposait des études sur la « rage blanche » et la « théorie critique de la race » aux troupes et aux cadets. L’étude universitaire a récemment été ciblée par les législateurs républicains comme un symbole de l’idéologie redoutée du « réveil ».

« Sur la question de la théorie critique de la race, beaucoup d’entre nous doivent devenir beaucoup plus intelligents quelle que soit la théorie », a déclaré le général Milley. « Je pense qu’il est important, en fait, pour ceux d’entre nous en uniforme d’être ouverts d’esprit et d’être largement lus. »

Il a souligné que l’étude des idéologies ne signifie pas qu’une personne est obligée de souscrire à cette idéologie.

« J’ai lu Mao Zedong, j’ai lu Karl Marx, j’ai lu Lénine – cela ne fait pas de moi un communiste. Alors qu’y a-t-il de mal à comprendre ? Avoir une certaine compréhension de la situation du pays pour lequel nous sommes personnellement ici pour défendre », a déclaré Milley.

Ses commentaires ici semblaient être une réponse directe au représentant Gaetz qui, peu de temps auparavant, avait accusé le général de pousser les théories marxistes sur les États-Unis sans fournir aucune preuve de cette affirmation.

Les conservateurs ont critiqué le général Milley pour ses commentaires sur la « rage blanche ».

Milley a ajouté qu’il souhaitait comprendre une partie du contrecoup de la théorie et de la rage manifestée par certains membres de la droite.

«Je veux comprendre la rage blanche, et je suis blanc, et je veux la comprendre. Qu’est-ce qui a poussé des milliers de personnes à attaquer ce bâtiment et à tenter de renverser la constitution des États-Unis d’Amérique, qu’est-ce qui a causé cela ? Je veux le savoir », a déclaré le général Milley, faisant référence à l’insurrection au Capitole le 6 janvier.

S’il veut comprendre cette rage insidieuse, il n’a qu’à regarder la réponse à sa déclaration.

Gaetz, qui a secoué la tête pendant la plupart des déclarations de Milley, s’est adressé à Twitter pour suggérer que le général avait incité à plus de rage dans les guerres en territoire étranger.

« Avec des généraux comme celui-ci, il n’est pas étonnant que nous ayons mené beaucoup plus de guerres que nous n’en avons gagnées. » il a écrit.

Le présentateur de Fox News, Tucker Carlson, a qualifié le chef militaire décoré de « peu impressionnant ». Il a également ajouté que Milley était « stupide » et un « cochon » pour avoir voulu élargir son éducation et celle des autres militaires.

La rage blanche engendre plus de rage blanche.

L’ironie inhérente semblait être perdue pour les conservateurs alors qu’ils faisaient rage contre tout indice selon lequel quelqu’un pourrait vouloir contester les idées de la suprématie blanche ou, simplement, se renseigner sur le racisme.

Waltz a doublé ses critiques plus tard dans la nuit dans une interview à Fox, ajoutant qu’il pense que Milley « confond la théorie critique de la race pour un type de formation sur la diversité ou un cours d’histoire sur le fascisme et le communisme ».

Encore une fois, aucune comparaison substantielle n’a été établie entre la théorie critique de la race et le fascisme ou le communisme.

Leur ressentiment envers la notion d’apprentissage sur la race illustre la rage blanche exacte à laquelle Milley faisait référence.

C’est la même rage blanche à laquelle Milley a résisté lorsqu’il a refusé d’obéir aux ordres du président Trump lors des manifestations de Black Lives Matter pour « craquer leurs crânes ».

C’est aussi la même rage qui a pris d’assaut les marches du Capitole le 6 janvier.

Si Milley reconnaît que la théorie critique de la race et les universitaires de l’armée sur la race pourraient fournir plus de clarté sur cette rage blanche, alors peut-être que nous avons besoin de la théorie plus que jamais.

Alice Kelly est une écrivaine vivant à Brooklyn, New York. Attrapez-la en train de couvrir tout ce qui concerne la justice sociale, les actualités et le divertissement. Suivre son Twitter pour plus.