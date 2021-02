Les conservateurs ne sont pas plus craintifs que les libéraux, selon une étude

Les conservateurs ont-ils plus peur des menaces que les libéraux? Les psychologues politiques ont depuis longtemps trouvé des preuves que les gens de droite sont plus sensibles aux choses effrayantes, en moyenne, que les gens de gauche, une différence psychologique fondamentale qui est censée entraîner des désaccords politiques entre les deux groupes.

Mais de nouvelles recherches suggèrent que c’est trop simpliste.

Dans une nouvelle étude internationale, les conservateurs et les libéraux ont tous deux répondu aux menaces – mais ils ont réagi plus fortement à différents types de menaces. Et pour rendre les choses plus complexes, ces réponses ne correspondent pas toujours bien à la fracture politique ou ne restent pas cohérentes d’une nation à l’autre.

« Ce lien entre la menace et les croyances conservatrices, ou l’idéologie conservatrice, n’est tout simplement pas simple », a déclaré le responsable de l’étude Mark Brandt, professeur de psychologie à l’Université de Tilburg aux Pays-Bas. « Cela dépend de beaucoup de choses différentes. Cela dépend du type de menaces que nous étudions; cela dépend de la façon dont nous mesurons les croyances politiques et du type de croyances politiques que nous mesurons; et cela dépend du pays précis dans lequel nous sommes regarder. »

Adopter une vision globale

Revenons à 2012, bien avant les élections de 2016 et les retombées politiques dramatiques qui se sont produites depuis. Cette année-là, des psychologues ont rapporté que les conservateurs répondaient plus fortement aux images effrayantes que les libéraux ne le faisaient au niveau biologique de base: Ils ont littéralement commencé à transpirer davantage . Ce suivi avec recherches antérieures suggérant que les conservateurs étaient plus enclin au dégoût , en moyenne, que les libéraux. Etudes multiples est arrivé à des conclusions similaires .

C’était une belle histoire. Les personnes physiologiquement sujettes à la peur et au dégoût prêteraient plus d’attention aux menaces et se tourneraient ainsi vers une idéologie politique conservatrice qui promet la sécurité et le statu quo. Mais il y avait un problème persistant. Soixante-quinze pour cent des recherches citées sur le sujet dans une méta-analyse influente de 2003 a été fait aux États-Unis, et seulement 4% a été mené en dehors des démocraties occidentales. Un autre problème? La définition de «menace» dans la plupart des études sur le sujet était généralement étroite, centrée sur les menaces de violence ou de terrorisme. La persuasion politique était également souvent définie de manière restrictive, sans tenir compte des différences entre l’idéologie sociale et l’idéologie économique.

« De nombreuses études citées à l’appui de cette conclusion utilisent des mesures de menace ou des manipulations qui exploitent exclusivement les menaces soulignées par les élites conservatrices », a déclaré Ariel Malka, psychologue politique à l’Université Yeshiva qui n’était pas impliqué dans la nouvelle étude, faisant référence aux politiciens et aux médias. Les figures.

C’est un problème car le lien entre les menaces et la politique peut fonctionner dans les deux sens. Par exemple, un récent sondage POLITICO a constaté que 70% des républicains pensaient que l’élection de 2020 avait été entachée de fraude, contre seulement 10% des démocrates. Avant l’élection, seulement 35% des républicains pensaient que l’élection serait frauduleuse, et 52% des démocrates l’ont fait. Le changement post-électoral montre clairement que les craintes de fraude des gens sont motivées par l’affiliation à un parti et les messages des élites du parti, et non l’inverse. Si les études sur les menaces se concentrent sur les craintes généralement soulignées par les conservateurs, elles trouveront probablement un lien entre la menace et le conservatisme.

Brandt et ses collègues voulaient élargir la portée. Ils se sont tournés vers un ensemble de données appelé World Values ​​Survey, qui a interrogé des personnes de 56 pays et territoires différents sur leurs perceptions de six catégories différentes de menaces, notamment la guerre, la violence, la violence policière, l’économie, la pauvreté et la surveillance gouvernementale. Les menaces économiques étaient des inquiétudes généralisées concernant le marché du travail et la disponibilité de l’éducation; les menaces de pauvreté étaient des préoccupations plus personnelles concernant la possibilité de mettre de la nourriture sur la table ou de payer les soins médicaux. L’enquête a également capturé les croyances politiques des gens de manière nuancée, allant du fait qu’ils se disent conservateurs ou libéraux à leurs opinions individuelles sur l’immigration, la propriété gouvernementale de l’industrie et l’avortement. Des données sur 60378 participants ont été collectées entre 2010 et 2014.

Pas si simple

Les résultats étaient désordonnés.

Les craintes économiques étaient légèrement associées à certaines croyances de gauche, mais pas à toutes. Par exemple, la peur de la pauvreté personnelle était liée à une plus grande acceptation de la propriété gouvernementale de l’industrie, mais les craintes concernant l’économie en général ne l’étaient pas. La peur de la guerre ou du terrorisme était parfois associée à des croyances de droite, mais signaler des inquiétudes au sujet de la violence dans son quartier était associée à des croyances de gauche, tout comme la peur de la violence policière.

Et il y a eu de nombreuses découvertes inattendues. La menace de guerre ou de terrorisme était liée aux croyances de gauche sur la propriété du gouvernement, par exemple, et les inquiétudes économiques étaient liées aux croyances de la gauche sur les questions sociales. La menace de pauvreté personnelle était associée aux opinions de droite sur les questions sociales et sur les politiques d’emploi protectionnistes qui réserveraient les emplois les mieux rémunérés aux hommes et aux non-immigrants. Ce qui était clair, c’était que les menaces et les croyances de droite n’étaient pas mariées. Il y avait six associations statistiquement significatives entre certaines menaces et des croyances conservatrices, neuf associations entre d’autres menaces et des croyances libérales, et 15 relations potentielles entre la menace et la croyance qui ne se sont pas du tout mises en corrélation.

Rendant les choses plus compliquées, les relations entre l’idéologie et les menaces n’étaient pas cohérentes d’une nation à l’autre. Par exemple, la peur de la guerre ou du terrorisme était associée aux croyances de la gauche au Kazakhstan tout aussi fortement que la peur de la guerre ou du terrorisme était associée aux croyances de la droite aux États-Unis. De même, a déclaré Brandt à 45Secondes.fr, vivre la menace de la pauvreté conduit à des croyances de gauche aux États-Unis, mais au Pakistan et en Égypte, la menace de la pauvreté est liée à la croyance de la droite.

Si vous ne regardez que les États-Unis, rapportent les chercheurs, il est vrai que les croyances de droite et la peur de la guerre ou du terrorisme vont de pair. Mais l’expansion à d’autres menaces montre un mélange incohérent d’associations. En d’autres termes, même aux États-Unis, le conservatisme et la sensibilité physique aux menaces ne sont pas clairement liés.

Ce n’est pas clair d’après l’étude qui vient en premier, la croyance politique ou l’accent mis sur une menace. Il est possible que l’expérience d’une menace particulière pousse les gens à adopter une certaine conviction politique, mais il est également possible, comme pour la fraude électorale lors des élections de 2020, que les gens adoptent d’abord une identité politique et se concentrent sur des menaces spécifiques en conséquence.

Le nouveau travail aura probablement une influence, a déclaré Bert Bakker, politologue à l’Université d’Amsterdam qui étudie la relation entre personnalité et l’idéologie politique. Bakker n’a pas été impliqué dans l’étude actuelle, mais son travail a montré que la différence de dégoût entre les conservateurs et les libéraux peut également être surestimée.

« Je suis moins certain de ce que nous savons à ce sujet maintenant qu’il y a quelques années », a déclaré Bakker à 45Secondes.fr.

Il est toujours possible que les gens gravitent vers des croyances politiques pour des raisons psychologiques profondes, a déclaré Brandt.

« Il est tout à fait plausible que les gens subissent une menace ou un événement et adoptent ensuite cette attitude », a-t-il déclaré. « Mais ce qu’est » cette attitude « et la meilleure pour faire face à cette menace peuvent être différents selon le contexte particulier. »

Il peut également y avoir d’autres raisons psychologiques de s’associer à un groupe politique, a noté Malka. Les gens ont un besoin social de s’intégrer et peuvent adopter des attitudes qui les aident à le faire. Les recherches futures devraient se concentrer davantage sur la manière dont l’affiliation politique préexistante amène les gens à se concentrer sur différentes menaces, a-t-il déclaré à 45Secondes.fr.

Publié à l’origine sur 45Secondes.fr.