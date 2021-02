Les conséquences du dernier retournement des pôles magnétiques: catastrophes météorologiques, orages et extinctions massives

Les pôles magnétiques de la Terre se déplacent continuellement, ils ne coïncident donc pas actuellement exactement avec le pôle Nord et le pôle Sud. Ils bougent tellement que atteint un point où ils sont investis à chaque période de temps. Ceci, aussi intéressant soit-il, a des conséquences catastrophiques.





Il y a quelques semaines, j’ai fait un voyage de centaines de kilomètres juste pour voir un arbre: Tane Mahuta. C’est le plus vieil arbre de Nouvelle-Zélande, un kauri âgé de plus de 2500 ans. C’est ce qui rend ces arbres spéciaux, leur âge. Originaires de l’île du Nord de la Nouvelle-Zélande, ces arbres sont spéciaux pour leur signification spirituelle pour la communauté indigène de l’île, mais aussi pour la contribution qu’ils peuvent apporter à la communauté scientifique en raison de leur âge. En raison de leur grande longévité, ils sont une histoire vivante qui nous permet d’analyser le passé de la Terre. Et c’est exactement ce qu’a fait une nouvelle étude publiée dans Science.

Terre, il y a 42000 ans

Un groupe de chercheurs a analysé les troncs fossilisés de divers arbres kauri trouvés en Nouvelle-Zélande. Les restes de arbres qui vivaient sur Terre il y a environ 42000 ans, précisément quand on pense que la dernière inversion des pôles magnétiques s’est produite. Les anneaux sur ces bûches reflètent les conséquences de l’investissement.

En lisant les anneaux des bûches fossilisées, les chercheurs ont pu en déduire comment l’environnement a été affecté par le déplacement du pôle magnétique. Selon l’étude, il y a eu environ 800 ans de catastrophes climatiques dans la région. Ces catastrophes climatiques comprennent l’expansion glaciaire, le rayonnement cosmique de haut niveau, les tempêtes électriques et les changements dans le comportement de la biosphère, ainsi que l’extinction d’une partie de celle-ci.

Lorsque rayonnement cosmique Le carbone 14 est naturellement présent dans les molécules de carbone de l’atmosphère. Le carbone 14 est capturé très facilement par les arbres, il est donc possible d’analyser les quantités qui existent selon l’année et les anneaux d’un tronc d’arbre. Les chercheurs ont trouvé des quantités extrêmement élevées pendant environ huit siècles il y a 42 000 ans, ils pensent que la cause directe était l’inversion des pôles magnétiques.

Les pôles magnétiques de la Terre, en plus de nous servir pour les boussoles (et les problèmes qu’ils posent), aussi agit comme un bouclier protecteur contre le rayonnement cosmique. Cependant, le champ magnétique terrestre s’affaiblit lorsqu’il y a inversion des pôles et jusqu’à ce qu’ils se stabilisent à nouveau. Selon l’étude, environ 200 ans avant l’inversion des pôles magnétiques, l’intensité du champ magnétique était déjà tombée à 0,6% de son intensité actuelle. Nous nous sommes retrouvés sans bouclier pendant plusieurs siècles.

Les résultats de l’absence de bouclier protecteur contre le rayonnement cosmique? Perte de la couche d’ozone, changement climatique à grande échelle, glaciation, rayonnement ultraviolet, extinctions d’espèces animales et de flore … Par coïncidence, les premières peintures rupestres de Nouvelle-Zélande remontent à environ 42000 ans, on pense donc que les hominidés de cette le temps a commencé à se réfugier dans les grottes à cette époque.

Via | CNN

Plus d’informations | Science